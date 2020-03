L'app per monitorare i pazienti a domicilio è made in coop

Monitoraggio a domicilio dei pazienti, tramite un’app che permette di inviare al proprio medico, due volte al giorno, parametri come temperatura, pressione, frequenza cardiaca e respiratoria. Ma anche quei sitomi che abbiamo imparato a collegare al Coronavirus, come il non sentire odori né sapori. Il sistema è in grado anche di inviare un alert sia al paziente sia al medico nel caso in cui la situazione meritasse un approfondimento: fra gli strumenti a disposizione del medico c’è anche, in prima battuta, la videovisita. L’app è stata realizzata da due cooperative di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta lombardi, la Cooperativa Medici Milano Centro e GST (attiva a Legnano e nel varesotto), entrambe aderenti a CO.S Consorzio Sanità, ed è già stata offerta gratuitamente alle istituzioni - Regione Lombardia e Ministero della Salute in primis - alle altre cooperative di medici su tutto il territorio nazionale e anche ai singoli medici che volessero utilizzarlo.

Alberto Aronica è il vice presidente della cooperativa CMMC, il cui presidente è anch’esso positivo al Coronavirus. «La piattaforma era stata studiata per la gestione della cronicità. In sole due settimane, la piattaforma di telemedicina è stata convertita, aggiornata con i parametri necessari secondo quanto indicato dalla letteratura e i relativi algoritmi per monitorare i pazienti contagiati dal Coronavirus o con sintomi sospetti o dimessi», spiega. «La condizione di emergenza sanitaria generata dalla rapida diffusione del Covid-19 ha fatto emergere i limiti della ospedalizzazione come unica soluzione per la gestione del paziente positivo in presenza di un numero elevato di pazienti da prendere in carico. La saturazione dei posti letto rende necessario un’immediata riorganizzazione e quindi una modifica del modello a favore delle cure domiciliari, come dimostra anche la delibera approvata recentemente dalla Giunta regionale lombarda».