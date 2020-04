Fondazione Rava lancia l'sms solidale per contrastare l'emergenza Coronavirus

Reperimento e donazione di attrezzature per i reparti di terapia intensiva

La Fondazione Francesca Rava sta supportando diversi ospedali in Lombardia e sul territorio nazionale, tra questi: Il Policlinico di Milano dove ha allestito il nuovo reparto di Terapia Intensiva Aggiuntiva con 16 posti letto, l'Ospedale Sacco di Milano dove sta allestendo un nuovo reparto di terapia subintensiva covid da 30 posti letto; Ospedale San Giuseppe di Milan;. Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo; Ospedale di Treviglio (BG); Spedali Civili di Brescia; Ospedale di Verbania; Ospedale Gemelli di Roma; Ospedale Spallanzani di Roma; Ospedale Cardarelli di Napoli e Ospedale di Siracusa.

Invio di medici e infermieri volontari

La Fondazione ha attivato la sua task force di volontari sanitari esperti già impiegati nelle emergenze terremoto e colera in Haiti e nel Mediterraneo, inviando 1 dottore anestesista rianimatore a Cremona, primo medico inviato da una ong (entrato in servizio in servizio il 7 marzo) 2 dottoresse infettivologhe all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, 2 ostetriche alla Clinica Mangiagalli di Milano centro regionale per gravide e puerpere positive al covid–19. Nell’area materno infantile la Fondazione ha una grande expertise; alla Clinica Mangiagalli ha donato anche 1 ecografo per il reparto Covid.

Aiuto alle case famiglia e comunità per minori.

Oltre all’invio di attrezzature di terapia intensiva e di sanitari volontari, il team della Fondazione sta consegnando farmaci, prodotti babycare, 30.000 mascherine e gel disinfettanti, beni di prima necessità alle comunità per minori più in difficoltà e alle mense per i poveri.