laviolenzanonsiferma, una campagna per supportare le donne vittime di violenza domestica

Si chiama #laviolenzanonsiferma la nuova campagna di comunicazione, sensibilizzazione e raccolta fondi portata avanti da Cadmi, Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano, che in questo periodo particolare vuole porre l’attenzione su un’emergenza che si sviluppa dentro l’emergenza. Sì perché se c’è una cosa che appare chiara in questa situazione surreale che tutti viviamo a causa del Coronavirus è che non siamo tutti uguali. Chi è più fragile e debole deve far fronte a una quotidianità ancora più complessa.

Le donne maltrattate, è risaputo e i dati spesso lo confermano, in Italia sono sempre di più. Molte volte il carnefice si trova tra le mura domestiche a significare che, in questo momento, restare a casa significa sempre restare in un luogo sicuro. Essere al sicuro. Per molte donne restare a casa, ora più che mai, vuol dire essere sottoposte ogni giorno a un rischio maggiore, un rischio di pericolo fisico ma, anche, psicologico ed emotivo che non può e non deve essere sottovalutato. Per molte donne vivere 24 ore su 24 a stretto contatto con il proprio carnefice significa essere sottoposte a una forma di controllo totalizzante che può portare a conseguenza davvero difficili da sostenere.

Cadmi è, da sempre, impegnata a dare supporto, sostegno e assistenza alle donne vittime di violenza e l’impegno di tutta la struttura non è venuto meno nemmeno in queste settimane nonostante la situazione complessa e in costante evoluzione.