L’open day del Master in Fundraising sarà online

Le lezioni del Master in Fundraising, Università di Bologna – Campus di Forlì, sono cominciate da poche settimane, ma lo staff è già al lavoro per preparare la prossima edizione. Venerdì 17 Aprile, in mattinata, tutti coloro che sono interessati ad iscriversi alla XIX Edizione potranno conoscere corsi, docenti, staff e strutture del Master durante l’Open Day, pensato in versione online.

La giornata sarà a tema “È una vita che ti aspetto” ed è dedicata non solo per chi segue il Master già da tempo, ma anche per chi vuole semplicemente curiosare o capirne di più.