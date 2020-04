Nasce il Covid Ospedale Fiera di Milano

A spiegare il cambio di paradigma anche le parole di Guido Bertolaso, lette da Gerardo Solaro del Borgo del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta: «non abbiamo realizzato un ospedale da campo, come purtroppo a volte in emergenza ci siamo trovati costretti a fare in passato. Non abbiamo realizzato un lazzaretto, lo abbiamo detto fin dall’inizio. Qui in Fiera abbiamo creato un vero e proprio ospedale specialistico. Un ospedale ideato e costruito nel rispetto del paziente e di tutti gli operatori sanitari e non che li assistono. Perché è proprio la figura del paziente al centro di quest’opera. Chi entra qui avrà ambiente, struttura, attrezzature e assistenza ottimale per le proprie esigenze di salute».