Nasce Sondriowelfare: la piattaforma per i servizi ai tempi del Coronavirus

La grande emergenza che stiamo vivendo ha modificato in modo repentino la quotidianità obbligando i cittadini ad assumere stili di vita che richiedono nuovi modelli di protezione sociale. La chiusura momentanea delle scuole e degli asili, le forme di lavoro agile e di smart working per i genitori, unita alla solitudine che molte persone anziane e fragili si trovano a dover gestire rendono molto più difficile e complessa la gestione della quotidianità.

Per questo Gruppo Cooperativo Cgm e Moving, hanno messo a servizio della comunità la loro esperienza maturata in ambito di welfare aziendale sviluppando piattaforme personalizzate di servizi alla persona, prima con il Consorzio Il Filo da Tessere di Biella e con il Consorzio La Città Essenziale di Matera e ora con la cooperativa Forme di Sondrio.

Un segnale positivo dell’Italia cooperativa che nell’emergenza è stata in grado di riorganizzarsi e offrire una risposta adeguata ai nuovi bisogni.

La piattaforma sondriowelfare, realizzata insieme alla cooperativa Forme di Sondrio, racchiude una selezione di servizi welfare dedicati a varie fasce della popolazione.

All'interno della piattaforma è possibile scegliere tra tantissimi servizi sempre in aggiornamento. Sono disponibili servizi di intrattenimento ludico-educativo e tutoring online per la gestione dei compiti per i più piccoli, oltre a un supporto al metodo di studio anche per gli alunni con Dsa o Bes. La piattaforma comprende inoltre servizi di supporto psicologico/emotivo rivolto ai caregiver che si occupano di pazienti con Alzheimer, sedute di psicomotricità individuale, supporto alle neomamme e neopapà per consulenze sull'allattamento o per le cure necessarie nei primi mesi di vita di un bambino, servizi di assistenza domiciliare rivolti ad adulti con disabilità e anziani svolti da operatrici qualificate Asa e molto altro ancora. E infine un’interessante offerta culturale in collaborazione con la libreria Tiraistori: consigli di lettura, prenotazione libri e la possibilità di acquisto di un buono regalo da spendere in libreria a riapertura.

Un vero e proprio spazio virtuale dove le famiglie possono acquistare online servizi capaci di rispondere ai nuovi bisogni emersi. Una piattaforma costruita intorno alle esigenze delle persone che abitano il territorio e che nel breve periodo sarà potenziata con ulteriori servizi al cittadino. Non si tratta soltanto di un'infrastruttura tecnologica, ma di un'infrastruttura anche sociale perché gestita da imprese comunitarie radicate e conosciute localmente e con le quali è facile mettersi in relazione.

«Sondriowelfare è un nuovo modo con cui la cooperativa Forme vuole continuare ad essere vicina alle famiglie della provincia di Sondrio, rendendo accessibili servizi che ancor più in questo momento possono aiutare ad affrontare una quotidianità in cui le persone possono sentirsi sole o in difficoltà. Per Forme vuole dire innanzitutto trasformare saperi e competenze per trovare il modo di continuare a metterle a disposizione della comunità, per mantenere e rinforzare i legami con le persone che già prima dell'emergenza beneficiavano dei nostri servizi ma anche per accogliere e sostenere i bisogni di chi ancora non conosciamo. La piattaforma è uno strumento aperto, per il territorio: con enti e attori locali possiamo progettare nuove e ulteriori soluzioni per affrontare insieme questo difficile momento» - spiega Elisa D'Anza, Direttore della cooperativa Forme.

I servizi sono stati modificati sia nei contenuti che nelle modalità di acquisto ed erogazione per poter rispondere alle nuove esigenze e secondo le modalità stabilite dalle autorità. Si tratta quindi di prestazioni a distanza oppure, laddove possibile, a domicilio. I prezzi, inoltre, sono stati il più possibile calmierati per garantire la massima accessibilità a tutte le fasce di reddito e sono eventualmente rimborsabili secondo le modalità stabilite dai decreti emanati o in corso di emanazione da parte del Governo nazionale.

Al centro di questa operazione, oltre alla prossimità, è in primo piano anche la qualità dei servizi, che rimane requisito centrale per tutta l’offerta di welfare che Cgm mette a disposizione in piattaforma e che viene certificata grazie alle direttive della prassi tecnica sui servizi alla persona, di cui CGM si è fatto promotore insieme a UNI.

Grazie a un layout intuitivo è possibile navigare tra i vari servizi offerti, trovare quello più indicato e perfezionare l'acquisto direttamente con carta di credito o pagamento digitale.

in apertura immagine da Pixabay