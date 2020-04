Premio Valeria Solesin per tesi sui beni relazionali al via

È aperto il bando della quinta edizione del bando “Valeria Solesin” per tesi magistrale dedicate a “I beni relazionali. Nuovi modelli sociali, culturali, politici ed economici”. A promuoverlo la Fondazione Lavoroperlapersona, nell’ambito delle proprie finalità statutarie e in continuità con la propria attività di formazione anche in ambito accademico.

I beni relazionali – in quanto irriducibili a mere prestazioni o beni materiali – sono generati e fruiti all’interno di relazioni sociali e, per questo, promuovono positivamente, in forme socialmente condivise e in termini di mutuo rispetto e valorizzazione, bisogni umani fondamentali, alimentando di conseguenza comportamenti pubblici, privati, economici e civili generativi di esperienze e legami di “buona reciprocità”.