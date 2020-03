Solidarietà alimentare e Terzo settore in emergenza Coronavirus

Il Terzo settore è in prima linea nella gestione dell’emergenza coronavirus che sta mettendo a dura prova l’intero Paese non solo da un punto di vista sanitario, ma anche economico e sociale. A subirne le conseguenze più dure, ancora una volta le fasce di popolazione più fragili. Un primo segnale di sostegno arriva con l’ordinanza del Dipartimento della Protezione civile del 29 marzo 2020 che mette a disposizione 400 milioni di euro da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e fornisce le disposizioni operative. Come si legge in un articolo del Cantiere terzo settore, nello specifico saranno destinati all’erogazione di buoni pasto e derrate alimentari alle persone più deboli individuate dai servizi sociali comunali, la cui gestione potrà avvalersi del supporto proprio degli enti del terzo settore.

Una misura importante, annunciata in conferenza stampa sabato sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte insieme al ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri e al presidente dell’Anci Antonio Decaro, e che coinvolge i volontari e gli operatori del terzo settore nella fase di acquisto e di distribuzione dei beni.

La distribuzione dei beni

L’ordinanza della Protezione civile assegna ai Comuni la possibilità di acquistare, con i fondi assegnati dal Governo e le eventuali donazioni destinate, in deroga alle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016):

buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

generi alimentari o prodotti di prima necessità.

I Comuni possono avvalersi degli enti del terzo settore sia nella fase di acquisto che nella fase di distribuzione di tali beni.

L’ordinanza chiarisce inoltre che per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del terzo settore e dei volontari coinvolti. Dovranno ovviamente essere rispettate le misure precauzionali disposte dalla normativa al fine di evitare il contagio, quali il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione.

Per quanto riguarda i destinatari degli aiuti, saranno individuati dall’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune fra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici dettati dall’emergenza, dando priorità a quelli non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.

Nell’individuazione dei bisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni potranno coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

L'organizzazione e la ripartizione dei fondi

Il provvedimento è stato volutamente redatto senza particolari indicazioni per lasciare il più ampio margine di manovra ai Comuni che si organizzeranno come meglio ritengono. L’ordinanza firmata dal Capo dipartimento Angelo Borrelli dispone che su 400 milioni di euro, 386,9 siano destinati alle regioni a statuto ordinario, alla Sicilia e alla Sardegna, e 13 al Friuli Venezia Giulia, alla Valle D’Aosta e alle provincie autonome di Trento e Bolzano.

In generale, le risorse sono ripartite criteri specifici:

L’80% del totale (320milioni di euro) in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune;

Il 20% del totale (80milioni di euro) in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun Comune (relativo all’anno di imposta 2017) e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione;

Il contributo minimo per ogni Comune non può essere inferiore a 600 euro; viene inoltre raddoppiato il contributo assegnato ai Comuni primo focolaio d’Italia come definito nell’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020. Per rispettare queste priorità, potrebbe essere decurtata la quota prevista all’articolo a) dei Comuni con popolazione maggiore a centomila abitanti.

La gestione delle donazioni per la solidarietà alimentare

La circolare consente ai Comuni di destinare eventuali donazioni alle misure urgenti di solidarietà alimentare, oltre che di aprire appositi conti correnti bancari o postali dedicati al fine di raccogliere tali donazioni.

A tali donazioni si applicano le misure previste dall’articolo 66 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020. Il decreto “Cura Italia”, infatti, allarga le maglie delle donazioni in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica dovuta al covid-19 effettuate nell’anno 2020 da persone fisiche e enti non commerciali in favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti e istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. In questi specifici casi, infatti, è prevista una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito del 30% per importi non superiore a 30mila euro. Se a donare sono soggetti titolari di reddito di impresa si fa invece riferimento all’articolo 27 “Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche” della legge n.133 del 13 maggio 1999.

* Cantiere terzo settore