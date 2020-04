5xmille, pubblicato l'elenco permanente 2020

È stato pubblicato ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate l'Elenco permanente degli iscritti al contributo del 5permille per l’anno finanziario 2020. Tali enti non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione. L’elenco permanente degli enti iscritti 2020 aggiorna e integra quello pubblicato nel 2019: ora sono 58.074 i record del file. Nell’elenco del volontariato gli enti iscritti sono 47.208 (erano 46.393 al 31 marzo 2019), quelli della ricerca scientifica sono 504 (erano 478), quelli della ricerca sanitaria 105 (erano 106), le ASD sono 10.257 (erano 9.821). Oltre all’elenco generale è disponibile la suddivisione per settore (volontariato, ricerca scientifica, ricerca sanitaria e associazioni sportive dilettantistiche) e un motore di ricerca che consente di individuare le organizzazioni in base a denominazione, codice fiscale e provincia.

Sono stati inseriti gli enti regolarmente iscritti nell’anno 2019, là dove fossero confermati i requisiti previsti dalla norma e sono state apportate le modifiche conseguenti alle revoche dell’iscrizione trasmesse dagli enti e alle verifiche effettuate dalle amministrazioni competenti. Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti 2020 non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione. Gli enti iscritti nell’elenco permanente 2020 devono trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva all’amministrazione competente per categoria solo nel caso in cui, entro il termine di scadenza dell’invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, sia variato il rappresentate legale rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata. Per gli enti del volontariato il termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva è il 30 giugno 2020.

Eventuali errori rilevati o variazioni intervenute nell’elenco permanente degli iscritti possono essere fatti valere, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell’ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.

E per chi volesse aggiungersi? Da oggi, 1° aprile 2020, e fino al 7 maggio possono farsi avanti quanti chiedono l’iscrizione per la prima volta o non appartengono all’elenco permanente. Sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile l’applicativo per la compilazione della domanda per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, da trasmettere all’Agenzia delle entrate. Per le altre categorie le domande di iscrizione e le eventuali integrazioni documentali per il contributo del 5 per mille sono gestite dalle competenti amministrazioni (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare). Entro il 14 maggio 2020 ci sarà la pubblicazione dell'elenco provvisorio. Qui tutte le scadenze.

