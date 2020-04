Coronavirus: #distantimavicini, raccolti oltre 100mila euro

Sono 112mila gli euro raccolti nella prima settimana dalla campagna #distantimavicini - lanciata da Aisla, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, Famiglie Sma e Uildm, Unione Lotta alla Distrofia Muscolare: l’iniziativa è finalizzata a sostenere il lavoro dei Centri Clinici NeMO di Milano, Roma, Arenzano e Messina, specializzati nell’assistenza delle persone con Sla, Sma e distrofie muscolari, che in questi giorni stanno affrontando sforzi straordinari per continuare ad assistere i pazienti, proteggendoli il più possibile dal rischio del contagio.

La campagna ha subito incontrato il sostegno di personaggi noti: grazie all’appello lanciato su Facebook da Nino D’Angelo, accolto dall’azienda Siag Italian Coffee, è stato possibile consegnare 5.000 nuove mascherine chirurgiche destinate alle persone colpite da Sla, Sma e distrofie muscolari in Campania. Oggi 1 aprile, nel pomeriggio Neri Marcorè è il protagonista della puntata di lancio in diretta Facebook - , della rubrica #distrattimavicini, in programmazione alle ore 18. L’idea nasce dalla volontà da un lato di informare e aggiornare con consigli utili; dall’altro offrire un momento di svago e divertimento per aiutarci ad affrontare anche con leggerezza la quotidianità di questi giorni.

Con lo stesso obiettivo, #distantimavicini sbarca su Spotify con la musica per contenere il silenzio ai tempi del coronavirus. Bach diceva: “La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori “, così sul popolare servizio di streaming è disponibile una gamma di playlist con ore di musica che spazia dai Queen ai Rush, dai Pink Floyd a Mario Venuti e dai Kool and the Gang ai Rolling Stones, ma anche i più grandi successi dedicati ai bambini.

Grazie ai primi risultati della campagna – 112mila euro nella prima settimana - i Centri Clinici NeMO stanno affrontando l’emergenza riorganizzando l’assistenza e attivando nuovi servizi di presa in carico per i pazienti: oltre a dotarsi di tutti i dispositivi di protezione individuale dal contagio, diversi sono i servizi di presa in carico a distanza già operativi: in una settimana sono stati oltre 200 gli interventi di assistenza.

A questi si aggiungono le attività dell’ambulatorio di psicologia e psicoterapia a distanza: chiamando il numero verde 800 21 22 49, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, l'operatore accoglie la richiesta ed entro 48 ore si verrà richiamati dallo psicologo di riferimento dei Centri NeMO con il quale concordare l'avvio dell'ambulatorio.