E se il Coronavirus per gli adolescenti fosse anche un allenamento alla vita?

Chiusi in casa. Gomito a gomito, genitori e figli, H24. Ragazzi in DAD-didattica a distanza (talvolta somiglia pure all'homeschooling), genitori in smartworking, bambini semplicemente assetati nella naturale dimensione del giocare, saltare, correre. Ci sono i bisogni di ciascuno che chiedono risposta e insieme la consapevolezza che di questo tempo eccezionale – non necessariamente più lento, ma certamente che si srotola in un perimetro fisico e di relazioni più ristretto – non si possa sprecare l’occasione di rafforzare le relazioni famigliari, in particolare con i nostri figli. «Sembra davvero che la sfida oggi non sia solo combattere il Coronavirus, ma anche riuscire ad essere buoni genitori in un tempo di confinamento e isolamento sociale», ha scritto Alberto Pellai in uno dei numerosi post con cui in queste settimane ha accompagnato tanti genitori.

Queste settimane rimarranno nella memoria delle nostre famiglie, uno di quei momenti storici che racconteremo ai nostri nipoti. Ma davvero si può dire che queste settimane cambieranno per sempre le nostre famiglie? In che senso?

Questo tempo ci sta facendo sentire il potere funzionale e disfunzionale dell’intimità familiare e dello “stare con” e “stare per” all’interno della famiglia. La forza del legame, che quando è un legame che funziona ha una funzione protettiva, di sostegno e generativa. Mentre quando il legame non è curaro o è disfunzionale diventerà ahimé distruttivo. Ci hanno dato pochissime informazioni sugli aspetti relazionali e psicologici della emergenza in Cina, ma uno dei dati arrivati a noi è che sono aumentate le separazioni dopo l’isolamento: effettivamente impareremo che la famiglia è luogo di protezione e sicurezza, che aiuta a tenere nei momenti di difficoltà dove è costruita su basi solide, mentre là dove poggiava già su basi fragili, purtroppo vedremo molto macerie.

Sui social, il nostro principale canale di relazioni, si leggono post sul “riscoprire” ciò che conta davvero nella vita, tra cui appunto la famiglia. È solo retorica? O cambierà davvero la consapevolezza del valore della famiglia?

Io credo che quei post siano veramente ancorati al principio di realtà. Siamo chiusi in casa e l’unica risorsa che abbiamo è la famiglia, è lì che ci aggrappiamo, in cui troviamo uno spazio relazionale che ci permette di avere la bellezza dei legami, un po’ di divertimento, il piacere dello stare insieme. Davvero con questi post stiamo raccontando che tocchiamo una differenza tra prima, dove in famiglia provavamo a fare queste cose ma nella fretta, in un tempo compresso. Prima era come se la dimensione del dovere di fare famiglia fosse prevalente sul piacere di esserlo. In questo momento stiamo capendo che dentro al dovere c’è anche il piacere.

Come genitori ci siamo scoperti però tutti un po’ incapaci di so-stare nella relazione con i figli, perché poco abituati a farlo. Quindi la lezione da imparare per il futuro qual è?

Questo è un tema molto forte. La prima fase – che stiamo ancora vivendo – è quella del cambiamento di copione: prima sempre nel fuori, oggi sempre nel dentro. Questo ci ha obbligato a ridefinirci in relazione con gli altri componenti della famiglia. Piano piano scopriamo il nostro nuovo ritmo, armonizzando il nostro ritmo su quello della famiglia. Se penso ad una cosa che è cambiata vistosamente a casa mia, è il modo di stare a tavola: nonostante fosse un momento che abbiamo sempre curato, prima tutti si aveva un po’ l’ansia di alzarsi per andare da un’altra parte a fare cose, adesso è un tempo tranquillo e dilatato, è pazzesco perché proprio adesso che abbiamo meno da dirci, dal momento che nessuno esce o entra per fare cose, a tavola si parla tantissimo. In queste giornate in cui tutti siamo iperconnessi, ci sediamo a tavola desiderosi di staccare dall’iperconnessione: la tavola è una zona franca di igiene mentale, il tempo per stare in una relazione reale.