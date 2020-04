Il coronavirus sta contaminando la democrazia europea

Due colleghi e intellettuali polacchi, Jarosław Kuisz, storico, caporedattore del settimanale polacco Kultura Liberalna e membro dell'Institute of Advanced Studies di Berlino e Karolina Wigura (nella foto) sociologa e storica delle idee, direttrice politica del settimanale polacco Kultural Liberalna e membro dell'Istituto di studi avanzati di Berlino hanno pubblicato oggi una interessante riflessione su The Guardian di cui riportamo qualche passaggio.

Vi è una sorta di sollievo perverso alla chiusura delle frontiere nei paesi dell'Europa centrale e orientale a causa della pandemia. Potrebbe essere solo una sensazione fugace che presto lascerà il posto a un desiderio di normalità europea. Tuttavia, potrebbe anche essere il contrario. Il secondo punto riguarda i poteri eccezionali che sono sempre una fonte di immensa tentazione per i politici, in particolare i populisti illiberali nella nostra parte d'Europa. Potrebbero resistere al richiamo di questa straordinaria centralizzazione del potere? Nella nostra città, Varsavia, come altre in tutto il mondo, regna il silenzio quasi totale; i droni scattano fotografie di strade vuote dall'alto. Ma il silenzio nella sfera pubblica è importante. Nella filosofia politica classica era associato al pericolo del dispotismo. In “Lo spirito delle leggi” Montesquieu parla del silenzio mortale nelle città quando il nemico sta scalando le mura. Il nostro avversario oggi non ha legioni. È invisibile, ma ciò non significa che sia meno minaccioso. Contrariamente alla democrazia, caratterizzata da una sfera pubblica robusta e vivace, nel dispotismo gli interessi e le attività delle persone si spostano nella sfera privata, dove si concentrano sui beni materiali e dimenticano la comunità. Ciò minaccia la democrazia, perché mentre le persone sono preoccupate, è possibile apportare cambiamenti irreversibili al sistema politico.

Il silenzio nella sfera pubblica non sarà compensato dal frastuono online. In un'epoca più romantica abbiamo pensato che il web e i social media avrebbero dato ai cittadini strumenti migliori e li avrebbero resi più attivi. Oggi la passività dei cittadini seguaci è un fenomeno consolidato e le nostre preoccupazioni riguardano la privacy e la mancanza di regolamentazione delle piattaforme tecnologiche. È difficile supporre che Internet diventerà automaticamente un rimedio per la sfera pubblica deserta.

Lo spettro di un cataclisma sanitario spinge efficacemente la democrazia a margine. In quei paesi in cui il rispetto della democrazia è stato stabilito per molti anni, potrebbe non essere pericoloso. Ma le cose sembrano diverse nei luoghi in cui i populisti illiberali hanno già iniziato a tradurre l'emergenza sanitaria del 2020 come la vittoria dello stato-nazione su una UE indifesa e sull'ordine multilaterale basato su regole liberali. In Ungheria Viktor Orbán è stato autorizzato a decretare per decreto durante questo stato di emergenza senza alcun limite di tempo chiaro e misure speciali includono termini di reclusione per diffondere disinformazione. Dal 1989 nessun politico è stato così potente nella regione.

In Polonia, il governo ha cambiato la legge elettorale durante la notte per assicurarsi che le elezioni presidenziali del 10 maggio proseguano, sperando che l'unico candidato in grado di organizzare una campagna sia l'attuale presidente, Andrzej Duda. Si stanno anche tentando di impedire ai medici di criticare le prestazioni del sistema sanitario di fronte alla pandemia. E in Slovacchia, i cittadini esprimono preoccupazione per il fatto che le misure speciali introdotte dal governo permetteranno l’accesso incontrollato alle informazioni personali. La nostra quarantena collettiva potrebbe durare per settimane o mesi. In alcune parti dell'Europa centrale e orientale vi è la minaccia che finisca per consolidare l'ordine illiberale in una misura difficile da prevedere.

Il coronavirus può anche influenzare i regimi politici. E potrebbe cambiare definitivamente il volto dell'UE.