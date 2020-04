Shiatsu, un'opportunità di lavoro per le donne palestinesi

Quando nel 2013 prese il via il progetto pilota “Shiatsu for women” si voleva offrire un approccio iniziale a questa disciplina giapponese offrendo un training preliminare per far conoscere questa arte da utilizzare come forma di relax nelle famiglie delle donne palestinesi del campo profughi di Burj al Shemali. Il progetto, realizzato da “Shiatsu Do Onlus” e l’Accademia Italiana Shiatsu Do, ha coinvolto il personale qualificato dei Family Guidance Centres che l’Ong partner “National Institution Social Care and Vocational Training - Beit Atfal Assumoud” inserendosi nelle attività che l’organizzazione locale conduce nei campi di Beirut, Beddawi, Tripoli, Saida and Tyr.

Delle trenta allieve iniziali, i corsi erano riservati alle sole donne, a concludere il percorso sono state una ventina. Per molte l’interesse era anche dovuto alle possibili ricadute lavorative per riuscire a garantire alla propria famiglia un piccolo reddito suppletivo. Da qui l’idea degli organizzatori, Shiastu Do onlus e l’Accademia, di portare avanti nuovi corsi e i training così da offrire un percorso professionale che potesse portare a una qualifica riconosciuta.