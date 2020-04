A Foggia oltre al virus continua la guerra anche contro la mafia

In tutto il mondo si combatte una guerra durissima contro un virus che cancella vite e limita la libertà. Il “nemico invisibile” lo chiamano; lo definiamo così anche a Foggia dove, da molto più tempo, si combatte un’altra battaglia quotidiana, altrettanto difficile, quella con la mafia.

Una criminalità violenta e sanguinaria, vendicativa. Un cancro aggressivo eppure invisibile al mondo per molti, troppi anni. Gli attentanti, i morti ammazzati, le auto fatte saltare in aria nelle strade foggiane non facevano notizia, fino a pochi mesi fa, sulla stampa nazionale.

Ma qui, dove la malattia sociale contagia le giovani generazioni e i boss locali fanno leva sul disagio per trovare manovalanza “fresca”, le violenze ce le ricordiamo tutte. E non bastano le dita di una mano, neanche di dieci.

Ogni volta che accade è un colpo al cuore; ogni volta, si cerca una cura. Ostinatamente si riparte per innestare cellule sane in un tessuto sociale fortemente compromesso. Lo fanno le associazioni che si occupano storicamente di promozione della legalità, come Libera e Panunzio, gli insegnanti nelle scuole, i volontari, le Forze dell’ordine e la magistratura, i cittadini che sfilano – in 20mila lo scorso 10 gennaio – per le strade dei quartieri più difficili, fino alla piazza centrale, per chiedere giustizia e dire no alla criminalità.

Lo fanno i commercianti e le persone oneste, donne e uomini che accettano la sfida di restare in una terra ferita, per ricucirne i solchi con germogli di speranza. Lo fanno, lo facciamo per le nuove generazioni, e non solo per loro.