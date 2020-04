Fondazione Cariplo e TOChina Hub portano in Lombardia materiale sanitario dalla Cina

Una collaborazione internazionale tra donatori, organismi filantropici e istituzioni italiane ha consentito, e consentirà nei prossimi giorni, di ricevere importanti quantitativi di dotazioni sanitarie per le strutture che ne hanno urgente bisogno.

L’attività si svolge grazie all’accordo all’interno del China-Italy Philanthropy Forum e coinvolge il TOChina Hub di Torino - impegnato in queste settimane a supportare l'Ambasciata d'Italia in Cina - Fondazione Cariplo, Fondazione Crt, Eni, Fondazione Grimaldi, Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e Fondazione Agnelli. È stato attivato un ponte aereo con voli umanitari forniti dalla compagnia aerea Neos Spa, che contribuisce facendosi carico dei costi fissi e del proprio personale.

L'obiettivo è accelerare l'afflusso da Pechino di materiale medico-sanitario urgente per affrontare l'epidemia Covid-19 in tutta Italia. Fondazione Cariplo ha già aderito all’iniziativa sostenendo le spese con un primo stanziamento e collaborando all’interno del China-Italy Philanthropy Forum per portare in Italia le donazioni di organizzazioni filantropiche cinesi, e per superare problemi di carattere burocratico, amministrativo e logistico.

Fondazione Cariplo è impegnata nell’operazione mettendo a disposizione circa 500mila euro sostenendo i costi vivi e partecipando alla cabina di regia che ha già consentito di far arrivare in Lombardia nei giorni scorsi le prime 450mila mascherine chirurgiche, 210mila guanti e 11.375 tute protettive destinate alla Protezione Civile della Regione Lombardia, alla Caritas Ambrosiana e all’ Ospedale San Paolo.

Il 28 marzo e il 31 marzo sono giunti a Malpensa altri cargo che hanno complessivamente trasportato in Italia 845 ventilatori, 1.629.850 mascherine FP2, 1.526.750 mascherine chirurgiche, 26.550 tute protettive, 4500 occhialini protettivi, 43.800 guanti già in distribuzione in Lombardia e nel resto del Paese.

Visto il perdurare e la gravità della situazione, si stanno organizzando altri voli urgenti, finanziati dalle fondazioni italiane, all’interno degli accordi col China-Italy Philanthropy Forum per portare in Lombardia altre donazioni da parte di filantropi cinesi.

I numeri relativi alle donazioni dei filantropi cinesi raccolte dal Forum sono costantemente aggiornati da Fang Jin, segretario generale della China Development Research Foundation e già docente presso la TOChina Summer School dell'Università di Torino.

Parallelamente Fondazione Cariplo ha stretto un’alleanza con Assolombarda per dotare e affiancare gli enti non profit lombardi in servizi di assistenza per acquisti di dotazioni sanitarie: è noto infatti quanto sia complicato oggi, in questa fase di urgenza, acquistare all’estero ciò che serve per contrastare ed affrontare le conseguenze e le necessita derivanti della diffusione della pandemia.

La sinergia consentirà agli enti del Terzo settore, attivati durante l’attuale emergenza anche con il supporto di Fondazione Cariplo, di superare le difficoltà e i rischi derivanti da transazioni concluse con Paesi esteri per l’acquisto di macchinari medico-sanitari (connessi, in particolare, a prezzi, pagamenti, logistica, fiscalità, passaggi doganali…)

In particolare, Assolombarda si impegna a mettere a disposizione, a titolo gratuito, i medesimi servizi predisposti in favore dei propri associati, ed è disponibile a svolgere, in favore di enti filantropici e non profit, la funzione di supporto all’acquisto qualora non siano sufficientemente attrezzati, in termini di mezzi e/o risorse, per svolgere tale attività in completa autonomia.

«Dall’inizio dell’epidemia, la Fondazione Cariplo ha immediatamente destinato risorse a sostegno dell’emergenza, nella convinzione che avrebbero avuto ancor più valore se messe a sistema insieme alle risorse e alle competenze di altri soggetti. Per questo abbiamo da subito costituito un Fondo speciale da 2 milioni di euro, in parte distribuito tra le 16 Fondazioni Comunitarie in Lombardia, Novarese e Verbano, per avviare una raccolta a favore del territorio; abbiamo partecipato al network China-Italy Philanthropy Forum per l’arrivo di materiali sanitari dalla Cina e attivato una collaborazione con Assolombarda. Questo coordinamento sta già dando buoni frutti: le Fondazioni comunitarie hanno raccolto oltre 47 milioni da oltre 70mila donazioni; sono arrivati i primi voli umanitari dalla Cina con ingenti quantità di dispositivi; infine l’attivazione dei servizi di assistenza per acquisti sanitari agli enti non profit da parte di Assolombarda costituisce un’importante alleanza tra il mondo delle imprese e il Terzo Settore», ha detto Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo.

«Quando è stato costituito, nel marzo 2019, il China-Italy Philanthropy Forum si è dato l’obiettivo di promuovere in modo pratico la solidarietà filantropica internazionale» ha dichiarato Giovanni Andornino, docente dell’Università di Torino e Segretario generale del China-Italy Philanthropy Forum. «Oggi vediamo che nel momento dell’emergenza questa rete dà prova di creatività e forza: mentre i filantropi cinesi raccolgono aiuti acquistando in Cina beni talora introvabili sul mercato internazionale, i filantropi italiani intervengono a supporto dell'Ambasciata d’Italia in Cina per sostenere i costi vivi del ponte aereo umanitario Pechino-Malpensa, che consente di far affluire i materiali più urgenti proprio mentre il nostro paese ne ha più bisogno».

«Questa è una battaglia che dobbiamo vincere insieme e nella quale ciascuno è chiamato a fare la propria parte. Comprendendo la gravità dell’emergenza Coronavirus, ci siamo immediatamente attivati con le istituzioni locali, regionali e nazionali per rappresentare e sostenere le imprese, alle quali abbiamo erogato finora più di 20mila consulenze attraverso una task force costituita in Assolombarda, proprio per far fronte all’epidemia. Inoltre, è stato attivato un Control Center sul Covid-19 per supportare Regione Lombardia e il Paese, anche sul fronte della ricerca biomedica», ha commentato Alessandro Scarabelli, Direttore Generale di Assolombarda. «Con questo importante accordo di collaborazione, mettiamo con piacere a disposizione delle fondazioni di comunità lombarde, facenti capo a Fondazione Cariplo, e agli enti filantropici le nostre competenze. Uno strumento concreto per favorire l’incontro tra domanda e offerta di servizi, dispositivi medici e DPI; per facilitare il flusso della merce attraverso le filiere logistiche già attivate e semplificare il processo di acquisto di beni e materiali. Abbiamo sempre sostenuto il valore del gioco di squadra: l’unica strada da percorrere per vincere questa battaglia»

«Anche a nome del presidente Attilio Fontana, ringrazio per questa importante forma di collaborazione che ci consente di far arrivare là dove ce ne è più bisogno materiale indispensabile per la protezione del nostro personale sanitario e dispositivi salva vita. Si tratta di un intervento quanto mai utile e necessario in un momento in cui troppo spesso la burocrazia ci impedisce di operare speditamente. Questo accordo internazionale ci consente di rendere ancora più concreto il nostro modo di lavorare per il bene dei cittadini», ha sintetizzato Davide Caparini, assessore al Bilancio della Regione Lombardia.

