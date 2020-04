Il Governo non abbandoni il Terzo settore: 4 provvedimenti da prendere subito

Sono stati circa una quarantina i dirigenti e i rappresentanti delle organizzazioni che hanno partecipato alla riunione nella quale si sono approfondite alcune tematiche specifiche al Terzo settore contenute nel decreto legge Cura Italia. In questa occasione Il comitato editoriale ha condiviso un documento con quattro richieste per la messa in sicurezza del sistema sociale italiano, che come ha sottolineato su vita.it ieri la portavoce del Forum del Terzo Settore Claudia Fiaschi necessita di interventi urgenti per la fase di emergenza, ma anche per la ripartenza. «Faccio solo un esempio», ha spiegato il presidente di Federsolidarietà/Confcooperative Stefano Granata «in questo momento le tantissime cooperative che si gestiscono i servizi all’infanzia sono ferme al palo: non stanno fatturando. Se non interveniamo saranno destinate alla chiusura. Risultato? Quando i bambini potranno tornare in aula, non ci saranno più gli enti che gestiscono nidi e scuole materne. È evidente che per le famiglie sarebbe un disastro». Una circostanza che vale anche per i servizi per i disabili e per tantissimi altri servizi sociali e di prossimità. Altro tema caldissimo e drammatico legato proprio alle strutture che ospitano non autosufficienti è quello dei dispositivi di sicurezza. Da Lega del Filo D’Oro, Anfass e Fondazione Sacra Famiglia è emerso un vero e proprio Sos: «Siamo sprovvisti di Dpi e malgrado le richieste dalle amministrazioni non ci arrivano notizie sugli approvvigionamenti. È una situazione gravissima, il contatto tattile con un’utenza come la nostra è imprescindibile».

La piattaforma del comitato editoriale di VITA

"La distruzione o anche solo la diminuzione del nostro capitale sociale sarebbe un vero disastro. Per questo invitiamo il Governo di affermare come il Terzo settore sia importante sul piano economico e ancora di più per la coesione sociale e l'inclusione, richiamandolo esplicitamente in ogni provvedimento previsto dai decreti in via di approvazione. Tutte le misure per le imprese devono ordinariamente valere anche per gli enti del Terzo settore. Con l’urgenza che la situazione drammatica impone, chiediamo al Governo che siamo prese con immediatezza queste iniziative: