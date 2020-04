L’Andrea Bocelli Foundation in aiuto al Covid Hospital di Camerino

Ed è anche per questo suo modo di entrare nelle comunità che allo scoppio dell’emergenza Abf si è messa a servizio dei territori in cui sta operando per offrire un supporto concreto a quanti sono in prima linea nel proteggere e curare tutta la comunità da un virus che rischia di essere anche un elemento di disgregazione sociale e comunitaria. Una delle prime azioni è stata quella di fermare il cantiere della scuola a Camerino «l’abbiamo chiuso subito anche prima dell’obbligo e nel momento in cui la Regione Marche ha trasformato quello di Camerino in un Covid Hospital, venendo incontro anche alle preoccupazioni degli abitanti del luogo, a quella che sentiamo essere la nostra comunità, abbiamo scelto di sostenere i sanitari e l’ospedale raccogliendo fondi utili all’acquisto di materiale sanitario, come respiratori e monitor e grazie alla generosità di tanti abbiamo iniziato a sostenere anche altri presidi del cratere del sisma e le comunità in cui siamo presenti, non siamo la protezione civile, quello che facciamo riusciamo a farlo grazie alle nostre persone presenti sul luogo», precisa Biancalani.

In pochi giorni dall’avvio della campagna si sono raggiunti i 100mila euro che hanno permesso alla fondazione di inviare alla struttura ospedaliera quattro ventilatori polmonari. Ma non solo, grazie alla campagna di fundraising sono stati donati anche alcune migliaia di Dpi, in particolare oltre 3mila mascherine FFp2 e poi cinquanta letti per la sub-intensiva di Macerata.