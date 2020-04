«Per me è una guerra, chimica o batteriologica. Per me è come in guerra. È uguale. Rinchiusi in casa. Questa è una guerra!». Questo è il messaggio di F. in chat agli amici: lui ha una trentina d'anni e aveva da poco trovato lavoro in una cooperativa sociale che gestisce un ristorante. Ora, è chiuso in casa, come tutti, dall'emergenza sanitaria Covid19 e la sua serenità, come quella di tutti, è messa a dura prova. Perché la salute, e quella mentale non fa eccezione, riguarda proprio tutti.

“Non c'è salute, senza salute mentale”, ha affermato l'Organizzazione Mondiale della Sanità in quella che è ormai nota come la Dichiarazione di Helsinki. In Italia, secondo i dati rilevati dal Sistema Informativo Salute Mentale del Ministero, purtroppo aggiornati al 2017, sono oltre 850mila le “persone con patologie psichiatriche” assistite dai servizi specialistici (immaginate quante altre, fuori dal novero?). Tra le diagnosi più frequenti: depressione, schizofrenia, sindromi nevrotiche e somatoformi. Quasi 336mila sono stati coloro entrati in contatto per la prima volta con i Dipartimenti di Salute Mentale, per un 67,6% dei casi, persone con più di 45 anni d'età. Per il 53,5% sono donne. Oltre 170mila alunni in Italia, nell’anno scolastico 2016/2017, hanno presentato una disabilità di tipo intellettivo.

Quasi 11,5 milioni sono state le prestazioni erogate, sempre nel 2017, dai servizi territoriali (una media di circa 15 prestazioni ad utente). Il 78,1% degli interventi è avvenuto in struttura, il 7,9% degli interventi sono stati svolti a domicilio. Tra le attività, quella psicologica psicoterapica è il 6% del totale; 16,60% l'attività rivolta alla famiglia (o altro supporto). Nel 2017, erano attivi 1.481 servizi territoriali, 2.346 strutture residenziali e 908 strutture semiresidenziali, 318 Servizi Psichiatrici Diagnosi e Cura (con quasi 4mila posti letto per ricoveri ordinari e 338 in day hospital), oltre a 22 strutture ospedaliere in convenzione. In totale, parliamo di una media di 10 posti letto ogni 100mila abitanti (maggiorenni).

Ma oggi che la sanità pubblica è stremata dall'urgenza del virus, continua ad esser attiva ed efficiente, come nella “normalità”, la rete dei servizi sanitari di salute mentale, che tanto deve a Franco Basaglia e alla sua Legge 180 del 1978 (ma che tanto ancora, da allora dovrebbe attuare, inclusa l'effettiva chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari)? E come possono far fronte i malati e le loro famiglie alla “straordinarietà” della vita da reclusi in casa, senza più amici e lavoro ad esempio?

La risposta del Servizio Sanitario Nazionale...

Gli allarmi di criticità nel settore sono stati lanciati da più parti. Ma dati unitari ed univoci su cosa sia a disposizione e cosa no, in termini di strutture e servizi, non è davvero facile trovarne. In febbraio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato la “Guida operativa per il mantenimento dei servizi essenziali durante l’epidemia Covid-19” e qui, tra le categorie ad alta priorità, verso cui si chiede ai Paesi una continuità nell’erogazione dei servizi, sono inclusi coloro che soffrono di disagio mentale.

“Mi sento di dire, citando Tiresia nell’Edipo Re, che camminiamo sull’orlo della sorte” afferma lo psichiatra Roberto Lezzi, primario del Centro di Salute Mentale di Pordenone in Friuli Venezia Giulia, nella testimonianza riportata online sul sito psychiatryonline.it da Gerardo Favaretto, che meritoriamente sta raccogliendo le testimonianze dei suoi colleghi “viva voce” (via mail).

“Abbiamo avuto indicazione di sospendere le attività non essenziali e di conseguenza abbiamo sospeso le visite di controllo, sostituendole con telefonate (spesso in videoconferenza tramite zoom o skype). Tuttavia, e questo vale per tutti i servizi sanitari, limitarsi alle urgenze vuol dire creare urgenze. - spiega Lezzi, non dimenticando anche l'annoso tema della messa in sicurezza degli operatori - Abbiamo dovuto sospendere i tirocini lavorativi, le attività di socializzazione e riabilitative, gli interventi educativi domiciliari estremamente capillari (effettuati da personale delle cooperative). Il sistema per il momento tiene (…). Tuttavia credo sia ragionevole pensare che il mese di aprile sarà foriero di ben altro andamento primaverile estivo. (…) E dobbiamo avere in mente diverse linee di condotta, da più prospettive. Diversi piani d'azione, così da non trovarci impreparati”.