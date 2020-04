"Qualcosa si è rotto", il cortometraggio dedicato all’acqua con la voce di Fiorella Mannoia

Anche le più grandi sfide passano per piccoli gesti quotidiani. Un esempio ne è Nice Nailantei Leng’ete, ambasciatrice mondiale di Amref Health Africa contro le mutilazioni genitali femminili. Nice, per il suo impegno, è stata inserita, dal Times, tra le 100 persone più influenti al mondo, ma anche una grande sfida come la sua - proteggere ragazzine e donne - incappa nell’assenza di acqua in periodi di magra, o in fiumi in piena che bloccano le strade. Nice è solo una delle protagoniste di “Qualcosa si è rotto,” un corto che evoca in maniera poetica, con la voce unica di Fiorella Mannoia, la frattura creatasi nell’equilibrio tra le donne africane e l’acqua. Il corto - che verrà presentato in anteprima su La7 sabato 4 aprile alle ore 17 - è stato realizzato in Kenya da Amref e la casa di produzione DocLab. Main partner Cielo e Terra Sustainable e Utilitalia. Partner tecnici Fujinon, Premista e Sony. A presentare il corto la giornalista e conduttrice Licia Colò, da sempre impegnata in battaglie per la difesa dell’ambiente e della sostenibilità.



Fiorella Mannoia, testimonial Amref e voce narrante del corto: “Questo video è stato realizzato prima dell’emergenza Coronavirus che ha colpito il mondo intero, e guardarlo oggi, alla luce di quello che è successo, appare più che mai commovente. Mai come in questo momento ci siamo sentiti connessi gli uni agli altri, mai come in questo momento ci siamo sentiti non più come appartenenti alle nostre rispettive Nazioni ma “Cittadini Terrestri”, perché questo nemico invisibile e sconosciuto non conosce confini, etnie, e classi sociali, per la prima volta siamo costretti a pensare e ammettere che “ si, qualcosa si è rotto” come un enorme cortocircuito globale. Quello che ci sta succedendo ci costringe a consideraci, e per la prima volta, non più come “IO” ma come “NOI”, tutti legati, tutti fragili, tutti smarriti, tutti soli e ora che non possiamo più toccarci, abbracciarci e nemmeno odiarci, abbiamo scoperto che siamo bisognosi gli uni degli altri, ci voleva una microscopica entità biologica per farci sentire, per la prima volta, abitanti di un’unica casa, la nostra : LA TERRA.”