Test rapidi del sangue per capire se il virus è stato sconfitto

Per chiarezza: siamo in una fase di test, ma il kit è già stato validato?

Sì, il kit è validato CE ed è distribuito da diverse factory. Per capirci: è lo stesso kit di analisi rapida acquistato e da varie regioni, tra cui la Regione Toscana. Ovviamente noi lo stiamo testando su pazienti oncologici, ma questo kit può essere utile per un test generale su una popolazione più allargata, che non sostituisce ovviamente il test di laboratorio ma permette di avere una prima risposta in tempi molto rapidi.

Attestata la veridicità del test, allargarlo a una popolazione più generale rispetto a quella dei pazienti oncologici potrebbe essere utile...

Rimane sempre fondamentale la valutazione sul sangue vera e propria, ma può esserci utile anche il test rapido. Il test rapido non è mai come un vero prelievo del sangue, non si sostituisce a questo ma si affianca. Proprio perché ha una sua specificità e un riscontro visivo immediato: ci dà un'idea di chi ho davanti e, nel caso, aiuta a prendere decisioni e precauzioni.

Questo sul medio-lungo periodo, le "fasi 2 e 3" per citare il Presidente del Consiglio, potrebbe rivelarsi di grande utilità...

Ovviamente, perché permetterebbe di prendere precauzioni ed evitare contagi e infezioni. A partire dal personale sanitario che, tutti i giorni, viene in contatto con pazienti Covid19, poi torna a casa e rischia di portare con sé l'infezione.

Abbiamo un territorio che pone domande, ma ha bisogno di reti che aiutino a trovare le risposte giuste e permettano, inoltre, di raccogliere dati coerenti...

Tutte le persone persone che, oggi, stanno combattendo contro il Coronavirus, malati, infermieri, medici rappresenteranno un campione rappresentativo della popolazione. Nel dopo che verrà, sarà importante dar loro e a tutti coloro che hanno sviluppato una sintomatologia, che per fortuna loro è passata, la sicurezza di esserne usciti. E agli altri la possibilità di evitare il contagio.

Ci sono persone che non hanno avuto bisogno di ricovere, ma hanno avuto una sintomatologia passeggera in qualche modo riconducibile al virus...

Oggi, ad esempio, abbiamo Tac positive ma tamponi negative. Saranno guariti? Non saranno guariti? Abbiamo ancora molto da capire, ma dobbiamo monitorare e, in particolare, monitorare queste situazioni particolari.

In questo senso saranno davvero necessarie le reti territoriali, i tanti ambulatori che potrebbero testare, in forma rapida e veloce, la presenza o meno del virus. Anche questa è una sfida che dovremo affrontare.