Cari studenti, 10 compiti da fare a casa (e non sono lezioni a distanza)

E se il Coronavirus per gli adolescenti fosse anche un allenamento alla vita? Un dialogo con Alberto Pellai su come l'esperienza dell'isolamento cambierà radicalmente le nostre famiglie. A cominciare dagli adolescenti: «Gli abbiamo chiesto di stare “imprigionati” proprio in una fase della vita che per definizione deve stare nel fuori, vivere di esplorazione e di relazione. Per loro, dentro questo sacrificio c’è anche un allenamento alla vita che forse come genitori del terzo millennio non avremmo mai immaginato di dover imporre, convinti come eravamo di crescerli felici, senza fatica e senza frustrazioni»