Chi è e cosa fa il risk manager

Insomma, facciamo bene ma c’è sempre spazio per migliorare. Non a caso, solo ultimamente il risk manager ha iniziato a ritagliarsi un ruolo ben preciso sia a livello professionale che formativo: «Mi sono laureato nel 2000 e all’epoca non c’era ancora una specializzazione nell’ambito del risk management. Ora le cose sono cambiate con master post laurea dedicati. Per me, invece, è valsa l’opportunità fornitami da Pirelli che, subito dopo la laurea, mi ha permesso di farmi le ossa avendo alle spalle un’azienda che in anticipo sui tempi si stava già muovendo verso una visione integrata del risk management», afferma Filippo Miliani, attualmente risk manager per una società del gruppo Techint.

Percorso simile anche per Cosimi: «Il risk manager è una figura che si è evoluta negli ultimi 20 anni crescendo sempre di più in termini di strategicità e responsabilità. Per questo si è evoluta anche la formazione: i ragazzi che compongono il mio team possiedono una base superiore a quella che avevo io quando ho iniziato e provengono da percorsi di studio ingegneristici, legali o economici. Io invece ho imparato sul campo, con un background da economista».