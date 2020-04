Coronavirus e distrofie muscolari: due webinar per fare chiarezza

«Non è nota una predisposizione per i pazienti neuromuscolari a contrarre il coronavirus ma, visto che la maggior parte di loro presenta problematiche respiratorie, esiste la preoccupazione che qualora contraessero l'infezione possano sviluppare forme severe o con complicanze. I centri dedicati alla presa in carico di pazienti con patologie neuromuscolari, nell’ottica di ridurre i rischi di contagio, stanno limitando gli accessi programmati, restando a disposizione per la risoluzione di problematiche urgenti e non rimandabili in regime di ricovero». La Commissione medica UILDM ha elaborato un documento con le principali indicazioni rivolte alle persone con distrofie neuromuscolari. Oltre a quelle fornite dal Ministero della Salute, all'interno del documento si trovano rassicurazioni e consigli sull'assunzione di farmaci, sulla fisioterapia, sulla ventilazione e altri aspetti fondamentali per chi ha una distrofia ma anche per i loro familiari e caregiver.

Per fare chiarezza sulle informazioni che circolano, inoltre, UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, ha organizzato due webinar. Il primo si terrà venerdì 3 aprile alle ore 18, sul tema “Distrofie e Covid 19”: i medici specialisti che fanno parte della Commissione Medico Scientifica UILDM offriranno spunti e indicazioni per la presa in carico sanitaria delle persone con una patologia neuromuscolare. Per partecipare basta collegarsi alla piattaforma digitale https://global.gotomeeting.com/join/259334317. Il secondo appuntamento è per lunedì 6 aprile alle ore 15 con Carlo Giacobini, direttore del Centro per la Documentazione legislativa UILDM, che presenterà i principali aggiornamenti in ambito legislativo legati all’emergenza Covid-19 nel webinar "Disabilità e Covid19: novità legislative". Per partecipare al webinar è necessario collegarsi al link: https://global.gotomeeting.com/join/339145133.

Domande e quesiti di carattere medico possono essere inviati all’indirizzo commissionemedica@uildm.it. I quesiti di carattere legislativo possono essere proposti a: direzionenazionale@uildm.it.

Foto UILDM