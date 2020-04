Le #Cestesospese alla conquista di Milano

«È stato tutto molto informale. L’idea è nata in chat», racconta Lisa Ghezzi una delle prime partecipanti, «e nel giro di una paio di giorni è diventata concreta. Secondo me è un’esperienza che sta facendo molto bene a noi, come comunità. Ci ha riattivati». Per lei una facilitazione è stata la vivacità che si respira nel quartiere grazie a realtà come con il bookcrossing di via, o l’Armadio felice (periodico scambio di abiti per bambini e non solo ra mamme), ma anche Mamusca o Rob de Matt, «luoghi in cui ci si incontra. Ma la solidarietà è contagiosa, anche mio figlio si è coinvolto e mi ha detto “mamma perché solo cibo, mettiamo anche libri e giochi” così nella nostra cesta sospesa abbiamo infilato anche dei pastelli colorati. E poi lui l’ha voluto raccontare a tutti i suoi compagni nella chat di scuola».

I balconi, con le persone chiuse in casa, sono diventati i luoghi della socialità, non solo dei flash mob canterini ci si trova per gli aperitivi, si dialoga a distanza e si aiuta la nascita di iniziative come queste. «In realtà io la cesta che si cala dal balcone l’ho sempre usata», racconta Francesca Rendano di Mamusca, tra le ideatrici di #cestesolidali. «Saranno le mie origini partenopee, ma per me è sempre stata una cosa normale, una cesta per il balcone l’ho anche regalata a una mia amica. L’iniziativa è nata al fatto che oggi facciamo tutto sui balconi. Poi ne abbiamo parlato in chat. Un po’ in tutti c’era il desiderio di fare qualcosa di solidale e così siamo partiti: un’amica grafica ha realizzato il volantino e dopo nemmeno due giorni siamo già a una quarantina di aderenti. E mi hanno chiamato anche da altre zone di Milano come Affori per replicare la stessa iniziativa».