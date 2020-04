Oltre 16mila volontari operativi in tutta Italia

Tutto questo è solo un aspetto delle attività di questi giorni, sono ben 220mila le ore di attività per portare avanti tutti i servizi territoriali. Le Sorelle e i Fratelli in questo periodo hanno rafforzato l’assistenza alla popolazione fragile: anziani, disabili, persone in difficoltà economica ed anche semplicemente coloro che risultano positivi o sono in quarantena nel proprio domicilio. I servizi di supporto a questa parte delle comunità va dalla consegna a domicilio della spesa, di medicinali e presidi sanitari o, comunque, il disbrigo di qualsiasi pratica, ma anche il sostegno e supporto psicologico (esteso anche ai volontari che ne hanno necessità).

Le Misericordie non dimenticano neanche i senza fissa dimora che sono seguiti ed aiutati per riuscire ad affrontare questa emergenza. In questi giorni molte Confraternite non hanno dimenticato neanche i bambini: nei social ci sono volontari che raccontano fiabe, ma si possono anche ammirare piccole esposizioni di disegni ed opere d’ingegno.

Viene contemporaneamente portato avanti il lavoro di supporto delle autorità locali nelle attività di sanificazione mentre è terminato per il momento il servizio di sicurezza sanitaria negli aeroporti. In tutto questo quadro non sono certo terminati i servizi come l’accompagnamento di pazienti dializzati, o alle visite mediche non rimandabili, ed il servizio 118 per i pazienti no-covid.

Nelle immagini la formazione all'uso delle barelle di biocontenimento