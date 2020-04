Il sud del mondo senza difesa contro il coronavirus

Il coronavirus colpirà anche i Paesi del Sud?

Molti ritengono che in questi Paesi la pandemia potrebbe non influire tanto, in ragione di popolazioni più giovani, ma si tratta una prospettiva non realistica. In realtà tali aree sono molto più a rischio, per altri motivi. Il livello di trasmissione potrebbe rivelarsi più elevato perché le persone vivono in aree affollate, in cui non viene garantita la “distanza sociale”. È, inoltre, più probabile che l’emergenza si faccia più seria in luoghi in cui la malaria, la tubercolosi e altre malattie infettive sono presenti. E, poi, forse l’impatto di COVID-19 risulterà più grave nelle persone già colpite dalla malnutrizione.

Anche i bambini?

Al momento mancano i dati per comprendere in che modo il virus avrà un impatto su di loro. In Europa e negli Stati Uniti il virus colpisce, maggiormente, le persone anziane che già presentano altri problemi. Dobbiamo ora chiederci cosa accade se esso viene contratto dai bambini con malnutrizione o malaria. Potrebbe essere una catastrofe.

C'è una capacità di risposta?

È estremamente difficile, in queste zone, aumentare l’apporto di personale sanitario, ma nonostante ciò, la nostra capacità di risposta è enorme. Stiamo parlando di luoghi in cui il personale sanitario è già fuggito dal Paese, con strutture sanitarie distrutte o con pazienti che non si avvicinano ai centri perché sono posizionati cecchini nelle vicinanze. Qui la fuga dei cervelli ha un percorso molto chiaro: da Sud a Nord, rendendo la soluzione al problema più difficile.