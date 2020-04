USA, l'appello dell'Ufficio per i diritti civili: «l'emergenza non sia l'alibi per nuove discriminazioni»

In trincea nel pronto soccorso di Crema come in Africa Dopo aver lavorato per più di trent’anni nell’ospedale della sua città dove ha ricoperto il ruolo di responsabile del centro di oncologia, il presidente di Coopi ha indossato nuovamente il camice per andare in trincea nel pronto soccorso di Crema. Dopo essere stato colpito dal Coronavirus oggi aspetta l’esito di due tamponi per escludere ogni forma di contagiosità e poter tornare in corsia. Una risposta naturale di un medico per la sua comunità, non diversa dal contributo che negli anni ha portato nei teatri di guerra più sanguinosi dell’Africa