I due furgoni con 1260 uova di Pasqua da consegnare ai bisognosi

In via della Concordia, una delle zone più povere del tessuto sociale catanese, Giuseppe, con il suo furgone era andato a portare buste piene di cibo a una famiglia dove entrambi i genitori sono al momento senza lavoro e con un figlio affetto da una malattia rara. «Sono stato circondato da tanta gente che ha bisogno di aiuto, ho detto ora sono qui per questa famiglia, ma mi sono segnato tutti i loro indirizzi per poter portare ciò che ricevo anche a loro».

Il furgone di Giuseppe Messina - in cui sopra il cambio pendono un numero sterminato di rosari «uno per ogni persona che sono riuscito ad aiutare» - , deve al più presto essere sgomberato per fare spazio ad altri beni di prima necessità da consegnare ai più bisognosi. La prossima missione prevede di smistare uova di pasqua.