La pandemia vista dal Nord

Conosciutissima in Finlandia e fuori Ella Kanninen vive a Vantaa, vicino a Helsinki. Giornalista, conduttrice televisiva suo marito è italiano- Ella ha due figli di nove e dodici anni, ama il nostro Paese e proprio all'Italia ha edicato un libro che uscirà in agosto in Finlandia: La mia Italia dalla A alla Z.

Per capire cosa sta accadendo nella vita quotidiana dei finlandesi le abbiamo posto alcune domande.

Qual è effettivamente la situazione in Finlandia? Viviamo in un mondo globalizzato e connesso, ma è difficile capire cosa accada realmente nella vita delle persone Al di là dei numeri e delle statistiche, che cosa è aperto/chiuso (quali sono i limiti imposti alla vita quotidiana e le regole che i finlandesi stanno seguendo?

Le scuole sono chiuse da due settimane, dal 18 marzo.. Facciamo ”etäkoulu” [scuola a distanza, ndr]: i bambini e giovani studiano tramite google meet e vari altri sistemi digitali. Come in Italia, d’altronde. Ogni scuola e ogni insegnante può decidere in maniera indipendente il metodo, le ore e i compiti.

Infatti in alcune scuole le maestre danno un sacco da fare, ma in altre gli studenti devono arrangiarsi con un grande aiuto dei genitori. Alcuni non hanno computer e le scuole si stanno impegnando per offrire gli strumenti necessari per tutti. I miei due figli hanno preso i computer dalla scuola (sono dei cromebook) Le scuole rimarranno chiuse fino al 13 maggio prossimo. Ma c’è già chi pensa che non riapriranno più e l’anno scolastico, in Finlandia, finisce comunque il 31 maggio. Va però detto che, dopo una prima decisione il governo ha modificato le indicazioni sulla chiusura delle classi: quelle di primo, secondo e terzo possono rimanere aperte per i bambini che vogliono andare a scuola o se i genitori lavorano in settori critici: è i caso degli infermieri, dei pompieri o della polizia.