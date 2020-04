L'hub solidale che sfama i poveri di Baranzate

Sono le 8 del mattino di mercoledì 11 marzo: due persone che hanno fame suonano alla porta di Don Paolo Steffano, parroco di Baranzate, il comune dell’hinterland milanese con la più alta concentrazione di migranti residenti (33% i regolari, su 11 mila abitanti). Hanno perso il lavoro e non mangiano da alcuni giorni. Don Paolo li accompagna nel magazzino adiacente alla Parrocchia, prende alimenti freschi e secchi e prepara loro un sacchetto. Il giorno dopo, alla porta del don, bussano altre persone, e poi altre e poi altre ancora. In pochi giorni le famiglie in difficoltà diventano 230. «Davanti alla continua richiesta di aiuto ci siamo resi conto che dovevamo pensare ad un modo nuovo di stare vicino alle famiglie», spiega Samantha Lentini, coordinatrice dei progetti de La Rotonda, l’associazione nata nel 2010 su iniziativa di don Paolo per dare una mano alle famiglie del territorio. «Abbiamo pensato che fosse necessario anche per noi, che siamo un’associazione, seguire l’esempio delle aziende che provano a riconvertire le loro produzioni per far fronte alla crisi».

Da alcuni giorni, racconta la coordinatrice, per contenere il contagio da Covid-19 La Rotonda aveva sospeso le attività educative e quelle sportive e i vari servizi attivi in via Gorizia, come il doposcuola per bambini e ragazzi, lo sportello di avviamento lavorativo, la Sartoria sociale “Fiori all’Occhiello”, le sei differenti scuole di italiano, il progetto di socializzazione per anziani. L’unico servizio aperto (anche se solo su appuntamento) era (ed è ancora) quello del dottor Longhi, pediatra del Centro Diagnostico Italiano, che lavora a Baranzate dal 2014 attraverso l’intervento della Fondazione Bracco, che continua a visitare i bambini e le famiglie.

«Ci siamo chiesti allora cosa potessimo fare», spiega ancora Lentini. «Era evidente che la prima emergenza a cui dovessimo rispondere fosse quella alimentare. Così abbiamo chiamato tutti i nostri operatori, educatori e volontari e ci siamo impegnati per recuperare alimenti freschi e secchi, per offrire alle famiglie bisognose una borsa della spesa che contenesse latticini, uova, verdure, carne e pane, e poi latte, pannolini e alimenti per i più piccoli. Ma poi serviva che qualcuno gestisse la raccolta, lo stoccaggio, i turni di distribuzione e che fosse disponibile a portare i sacchetti anche a domicilio, insieme ai farmaci, in caso di grave necessità».

Così il pulmino de La Rotonda, guidato dai volontari e da don Paolo (in foto), ha iniziato a fare avanti e indietro dai supermercati, dalle associazioni e dalle aziende per recuperare alimenti e prodotti da portare in magazzino; e poi dal magazzino alla case degli anziani e dei poveri. Da quando questo periodo è iniziato l’associazione ha potuto contare sull’aiuto di enti non profit e aziende: al Banco Alimentare, già impegnato nel progetto di sostegno alimentare, si sono aggiunte la Fondazione Ronald Mc Donald e Gea Industrie Alimentari (che donano alimenti surgelati), poi la Croce Rossa Italiana (che fornisce quelli freschi), Fondazione NPH Francesca Rava (che fornisce mascherine, camici, guanti) e il Gruppo Prenatal (che offre pannolini e latte per la prima infanzia).