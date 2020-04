Da noi i poveri di Milano si tirano a lucido

«L’afflusso di persone al servizio di igiene personale è cresciuto molto negli anni», spiega fra Marcello Longhi, presidente di Opera San Francesco per i Poveri. «Nel 2018 abbiamo avuto una media di 223 ingressi giornalieri, per un totale annuo di 57.517 prestazioni. I box doccia sono 7 per gli uomini, poi ci sono 5 lavandini e 3 lavapiedi. Le donne hanno solo un box a loro dedicato e non riescono ad avere il giusto spazio di intimità. Ormai facciamo fatica a soddisfare le richieste di tutti. L’ultima ristrutturazione risale a oltre vent’anni fa, gli impianti cominciano ad essere vecchi e usurati e hanno bisogno di essere rifatti, ci sono perdite di acqua e muffa. Per questo abbiamo deciso di ripensare il nostro servizio con un progetto di riqualificazione importante, che in questo momento per noi è prioritario». Continua Longhi: «L’idea è quella di potenziare il servizio docce in corso Concordia, rimodernando lo spazio riservato agli uomini e ampliando quello per le donne. Vorremmo anche creare un’area dedicata ai servizi igienici maschili e femminili. Quando mi capita di essere in giro per lavoro, entro in tutti i bagni pubblici per vedere come sono fatti e per prendere ispirazione per i nostri nuovi bagni, perché vorrei che fossero davvero belli e funzionali».

Il guardaroba verrà invece spostato «in un nuova grande sede in città, che si sta valutando in queste settimane, dove troverà spazio un centro diurno in cui organizzeremo percorsi di riqualificazione umana e professionale per i nostri ospiti. In questa stessa sede, ci saranno anche alcuni mini-appartamenti, dove collocheremo temporaneamente persone in difficoltà, in attesa che trovino un lavoro e quindi una loro casa».