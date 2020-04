Dynamo Academy e BMW Italia propongono Smart Learning gratuito alle scuole superiori italiane

«In questo momento di emergenza, Dynamo Academy si è attivata immediatamente. Nella nostra missione coinvolgiamo aziende e manager ma anche le scuole per sviluppare concetti, motivazioni, idee e competenze che guidino e sostengano una visione attiva del cambiamento», ha dichiarato Maria Serena Porcari, ceo di Dynamo Academy, «Ringrazio BMW Italia, sempre al nostro fianco nella realizzazione di progetti innovativi con impatto sul Bene Comune, che ci permette di offrire questi percorsi di apprendimento in modo gratuito».

Si tratta di 4 percorsi educativi di apprendimento e confronto, che affrontano temi urgenti della contemporaneità, con approccio internazionale e con obiettivo di valorizzazione delle comunità.

Fil rouge di ogni attività è l’ambito sociale, tema che fa parte del DNA e dell’esperienza imprenditoriale del mondo Dynamo e che BMW Italia pone al centro di numerosi progetti.

1.Obiettivi per il 2030 e SDGs (Sustainable Development Goals)

Temi:Agenda 2030 dell’ONU, sviluppo sostenibile, impatto sociale.

Come contribuire alla realizzazione dell’Agenda 2030 da un punto di vista individuale e di comunità.

Approfondimento del n. 3 degli SDGs “Good health and well being”, con un laboratorio creativo sull’emergenza Covid.

2. Impatto sociale e business: 1+1>2

Temi:Quadro sociale, casi di innovazione sociale, sostenibilità economica.

Laboratorio di progettazione a beneficio di fasce deboli della comunità e persone in situazione di fragilità sociale. Guida alla generazione di nuove idee imprenditoriali che abbiano impatto nelle comunità.

3. Il giro del mondo in 8 progetti sociali

Temi:Realtà multiculturali a livello globale e analisi della diversità.

Analisi di progetti di impatto sociale che hanno come base la conoscenza culturale delle comunità; fattori comuni a progetti che funzionano, privati e di organizzazioni non profit.

Ideazione di iniziative che favoriscano lo scambio e la coesione culturale nei territori.

4. Le skill del futuro: il coraggio di essere umani

Temi:Intelligenza emotiva e creatività, metodologie per sviluppare capacità di azione trasversali.

Skill del futuro, complessità sociali, paradossi della tecnologia, competenze, diversità e inclusione, flessibilità cognitiva, relazioni generative.

La metodologia di ogni percorso è basata sulla formazione a distanza e sull’interazione, attraverso lo strumento della piattaforma digitale. I contenuti sono curati da Dynamo Academy e Onde Alte, società benefit fondata nel 2018 da Massimiliano Ventimiglia, laboratorio sociale multidisciplinare che offre servizi di consulenza, formazione e open innovation ad aziende e sistema educativo, con l’obiettivo di alzare il livello di consapevolezza e di azione verso le tematiche sociali e del bene comune.