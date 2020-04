Finanziamenti e garanzie contro la crisi: nessun riferimento al Terzo settore

Dopo un lungo consiglio dei ministri, il presidente del consiglio Giuseppe Conte insieme al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha tenuto una conferenza stampa in cui, presentando il “decreto liquidità”, ha annunciato un poderoso piano a sostegno del sistema economico italiano. Il decreto-legge, introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese. In particolare per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro è prevista una copertura tra il 90% e il 100% (per soglie dimensionali e/o di importi differenziati) del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia. Specificatamente per le PMI (fino a 499 dipendenti) è previsto l’intervento della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI mentre per soglie di dipendenti superiori quella della SACE (qui il comunicato stampa di palazzo Chigi). Le misure previste da questo nuovo provvedimento si sommano a quelle del Cura Italia, decreto in via di conversione. Detto che il testo del nuovo decreto non è stato ancora divulgato, il Terzo settore (così come gli enti ecclesiastici) non compare in alcun passaggio delle comunicazioni istituzionali. Analogamente a quanto avvenuto nel testo del Cura Italia per la parte economica.

Nella definizione di piccole e medie imprese che rientrano tra i beneficiari delle misure Cura Italia e di sistema bancario sono però sempre compresi gli enti non profit che svolgono attività economica (fondazioni, associazioni, etc) oltre naturalmente alle cooperative e alle imprese sociali che sono imprese a tutti gli effetti. Questo lo si evince dalla definizione di Pmi a cui si rimanda per l’effettiva applicabilità, riportata nella Raccomandazione della Commissione Europea del maggio 2003 all’articolo 1, a cui bisogna fare riferimento. Quanto agli enti ecclesiastici, secondo alcune interpretazioni, come soggetti che svolgono attività commerciale sotto forma di impresa possono beneficiare delle misure di sostegno alle imprese previste dall’art.49 del Cura Italia, relativamente alle operazioni di finanziamento e garanzia inerenti dette attività. Il quadro però non è affatto certo. Insomma, malgrado i ripetuti appelli all’urgenza che anche ai soggetti del Terzo settore (che Conte ha recentemente definito il “cuore pulsante della società”) siano garantiti salvagenti economici e finanziari in grado di assicurarne la continuità operativa e la sopravvivenza, nei provvedimenti d’urgenza ancora una volta manca la necessaria nettezza.

Ma come si comporteranno ora le banche, che sono il braccio operativo dell’erogazione e nella messa a terra delle misure del credito e della liquidità, in questo quadro di incertezza nei confronti del Non Profit? Abbiamo girato la domanda a Guido Cisternino, responsabile Terzo Settore ed Economia Civile di Ubi Banca. Pochi giorni fa proprio Ubi ha avviato “Rilancio Italia”, programma integrato fino a 10 miliardi di euro per finanziare famiglie, imprese e Terzo settore.