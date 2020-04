Il lockdown aumenta il rischio di violenza sui bambini: l'appello dei Garanti europei

Con la chiusura delle scuole aumenta la forbice tra bambini di serie A e serie B La riflessione arriva dalle reti Investing in Children e Alleanza per l’Infanzia che insieme chiedono al Governo, di concerto con gli Enti Locali e le istituzioni scolastiche, di garantire insegnanti ed educatori sociali per i bambini e ragazzi in situazioni di povertà educativa, strumenti elettronici dedicati e connessione a internet