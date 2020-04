Il test sierologico? L'arma per battere il coronavirus

Con il test sierologico è possibile anche capire quali sono i soggetti asintomatici. Ossia coloro i quali hanno in corso l’infezione da coronavirus, ma non sviluppano sintomi visibili, e possono essere veicolo di contagio. Questi ultimi sono identificabili attraverso il test sierologico perché hanno sviluppato delle Immunoglobuline IgM, che segnalano come il soggetto sia in una fase acuta del contagio.

Per l’applicazione rapida e capillare a livello nazionale di questo test sierologico, ha spiegato nel corso dell’intervista la dottoressa Bracci Laudiero, serve una normativa e una gestione centralizzata da parte del Ministero della Salute, che si spera possa fornire al più presto delle linee giuda e delle indicazioni precise alle singole regioni e ai centri privati. L’obiettivo è quello sviluppare una metodologia di analisi che possa fornire garanzie di sicurezza e affidabilità uguali per tutto il territorio nazionale.