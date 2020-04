Piccoli lavori in casa? A Torino ci pensano i volontari

Infatti, come sottolinea lo stesso Csv, visto il grande numero di adesioni e una fisiologica riduzione delle attività da parte delle stesse organizzazioni, “è possibile che il percorso non trovi compimento in tempi brevi per tutti”.

Una volta compilato il modulo online gli operatori del Csv, attivi in modalità smart working, provvederanno a contattare gli aspiranti volontari per un colloquio orientativo, cui seguirà l’accompagnamento nelle associazioni impegnate nell’emergenza Covid – 19. I volontari saranno infine inseriti in un data base condiviso con il comune di Torino e la protezione civile, che stanno collaborando con il Csv nel gestire le adesioni.