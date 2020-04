A Gibuti, nel Corno d’Africa, la Caritas apre le porte ai bambini di strada

«Questa», spiega la dottoressa Matilde Leonardi, neurologa del Besta, «è stata un’azione straordinaria». La dott.ssa Leonardi, esperta di disabilità a livello internazionale, conosce bene il Paese. Ed è stata lei a riportare sulla sua pagina Facebook questa bella storia di solidarietà. Dal 2013 è coordinatrice scientifica del progetto “Una scuola per tutti”, sostenuto dalla Caritas in collaborazione con l’ong “Mediterraneo senza handicap”. «Ci siamo occupati», continua, «dell’inserimento di bambini con disabilità nelle scuole informali. La scorsa settimana dovevamo partire per “formalizzare” questo progetto incredibile: dopo tanti anni di lavoro e formazione di insegnanti il ministero ha aperto le classi anche ai bambini disabili. Ma poi è arrivato il Coronavirus e tutto, anche nel Gibuti è stato chiuso. Ci sarà tempo di recuperare. Ma adesso la priorità è contrastare il virus, la priorità sono i bambini. Soprattutto quelli che vivono in strada».

«La Caritas di Gibuti», racconta suor Michela dell'ong Mediterraneo senza handicap, «da sempre si occupa di bambini di strada. Ne accoglie anche 200 al giorno. Loro si mettono in fila e aspettano che gli venga consegnato un pasto. Ma da quando anche nel paese sono stati registrati i primi casi di coronavirus il monsignore Bertini è riuscito ad accoglierne fino ad 80 da tenere in parrocchia tutto il giorno per evitare che contraggano il virus».

«Monsignor Bertini», dice Leonardi, «ha deciso che se o meglio quando deve arrivare l’epidemia lui la affronterà con tutti i bambini dentro alla sua parrocchia, insieme. Che Dio inventi percorsi diversi del virus, non lì non a loro. Ma se moriranno sarà solo per il dannato virus e non per una solitudine senza amore. I bambini di Gibuti devono vivere. E Monsignor Bertini anche».