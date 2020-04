Scout, educarsi alla consapevolezza con il progetto #fanuovetuttelecose

Non è un caso che nel lanciare il progetto, che proseguirà fino alla prossima estate, si sia sottolineato: “Se questo momento ci chiede un cambiamento reale, gioca un ruolo centrale l’azione educativa. Papa Francesco ci richiama ad un rinnovato Patto educativo che metta al centro la persona e la sua dimensione comunitaria. In una prospettiva cristiana si tratta di educare a guardare alla vita, anche nei suoi momenti più tremendi, come un luogo dove Dio agisce e parla ad ogni persona, per invitarla a realizzare quel bene, che nel qui ed ora della vita è realizzabile. L’arte del discernimento è la maniera in cui si cerca di ascoltare e rispondere a Dio che agisce e parla”.

Online e con le modalità permesse dalle circostanze e adattate alle diverse età il progetto in questi giorni prosegue con l’invito a utilizzare sussidi come “la preghiera della consapevolezza” e le “gocce”, spunti di meditazione e riflessione suggeriti dall’assistente generale, con una serie di step che accompagneranno capi e ragazzi nelle prossime settimane.

«Siamo stati abituati tutti a riempire le nostre agende di cose da fare, ma in questo momento non siamo noi a determinare i tempi ed è qui che scatta la necessità di arrivare a una consapevolezza per non subire, ma anzi», insiste Battilana, «per imparare a leggere quello che di positivo c’è, nel riscoprire situazioni ordinarie come la telefonata di un amico. L’invito per me e per tutti è a rileggere la nostra quotidianità e in essa il segno della presenza di Dio che non si abbandona».

La scommessa in questo progetto, ammette la copresidente è quella di «riuscire ad accompagnare i ragazzi in queste settimane». Consapevolezza e condivisione sono le due parole cardine del progetto il cui ultimo passo sarà quello della “contemplazione” celebrando “insieme l’uscita dal deserto” e forse non è un caso che l’immagine scelta siano i rami dei mandorli in fiore.