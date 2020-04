Didattica e formazione a portata di schermo

Coding, robotica e tematiche legate alla tecnologia, alla scienza e al mondo digitale: sono questi i temi al centro della didattica a base di materie Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics) che, in queste settimane di lockdown e di didattica online, vengono messe a disposizione da Synesthesia, Digital Experience Agency che, per rendere accessibili le lezioni ha creato un canale Youtube dedicato ai corsi live dei coach. Synesthesia ha messo a disposizione le proprie risorse e il suo know-how portando online il progetto FuturMarkers.

L’iniziativa FuturMakers@HOME è un progetto che conta anche sul sostegno della Repubblica Digitale, la piattaforma promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha premiato la capacità di dimostrarsi resilienti e creativi.

Inoltre, è stata messa in piedi anche un’offerta specifica per le aziende e le organizzazioni che intendono regalare ai propri dipendenti e ai rispettivi figli l’opportunità di impegnare il tempo in modo costruttivo. Strumenti tecnologici semplici da utilizzare in aula interattiva consentono infatti, supportati da coach preparati, di organizzare corsi da 4 ore ciascuno su di una piattaforma per la didattica a distanza, concedendo anche la possibilità di registrare le sessioni e rivederne i contenuti in seguito

I Servizi Educativi della Comune di Torino hanno intravisto in queste soluzioni un’opportunità preziosa per la realizzazione di una serie di seminari gratuiti online destinati a educatrici e insegnanti comunali.

Insieme al settore Academy di Synesthesia e al suo partner Rekordata sono stati organizzati webinar gratuiti e aperti a tutti - fino al 28 aprile - con l'obiettivo di favorire la diffusione della conoscenza di strumenti digitali per garantire il mantenimento delle relazioni con i bambini delle scuole dell’infanzia durante l’emergenza sanitaria Covid-19.

L’iniziativa rientra nell’ambito di Torino City Love, l’azione di solidarietà e di innovazione digitale intrapresa dalle aziende e dagli altri soggetti partner di Torino City Lab. Oltre alle attività in supporto alla scuole e ai docenti sono stati predisposti percorsi per le aziende, sempre gratuiti e guidati da docenti di alto profilo, sugli ambiti dell’evoluzione digitale e degli strumenti di telelavoro e smart working.