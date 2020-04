I tablet coi fondi del Ministero? Arriveranno a giugno

I ragazzi che lui ha in mente sono gli 1,2 milioni di minori in povertà assoluta d’Italia: «Non solo non hanno un tablet, non hanno l’elettricità, non hanno genitori nelle condizioni di seguirli, non hanno da mangiare… Tre mesi lontani da scuola equivale a perdere chances educative ma anche limitare la loro possibilità di socializzazione e di inclusione sociale». Persino, benché dircelo faccia molto male, perdere l’unico pasto equilibrato della giornata. In Italia, nel 2020. Per questo Fondazione Albero della Vita insieme ai 500 tablet (cui si aggiungeranno settimana prossima altri 600 device) che ha distribuito fra le famiglie che segue a Milano, Genova, Catanzaro e Palermo, ha messo in atto anche un intervento di sicurezza alimentare. «Già un mese fa si capiva che per queste famiglie dover rinunciare anche solo per una settimana ai lavoretti su cui basavano la loro vita, significava avere fame: per questo già da due settimane diamo dei buoni spesa, oppure un mix fra buoni e ceste alimentari», racconta Abbruzzi. «In molti casi abbiamo dato alle famiglie un codice via sms, condiviso con i supermercati, che ha dato loro accesso a una spesa di 50 euro a settimana. I beneficiari sono famiglie già conosciute attraverso i nostri progetti o segnalate dai servizi sociali. Per il mese di aprile daremo 100mila euro in buoni spesa e andremo avanti anche a maggio».

Neanche uno di meno

Carlotta Bellomi è la responsabile scuola di Save the Children. L’organizzazione proprio oggi ha denunciato il rischio che con l’emergenza Coronavirus un altro milione di minori scivolino in povertà assoluta. Per contrastare l’esclusione di una fetta significativa di alunni dalla didattica a distanza, Save the Children ha già distribuito 750 tablet e connessioni gratuite ai bambini e ai ragazzi delle famiglie più in difficoltà, per consentire loro di seguire le attività scolastiche a distanza e partecipare ad altre attività educative al di fuori dal contesto scuola (tutte le attività educative dell’associazione infatti proseguono a distanza). Nell’ambito del progetto Fuoriclasse in Movimento, ad esempio, sono stati distribuiti 220 tablet, che di fatto mettono tutti i bambini e i ragazzi dei centri educativi Fuoriclasse di Aprilia, Bari, Milano e Torino nelle condizioni di accedere alla didattica a distanza. Una mappatura condotta tra i ragazzi che frequentano questi servizi infatti, ha svelato che il 46% non aveva PC/Tablet e il 51% non aveva la connessione.