In Mozambico il virus si combatte al ritmo di Marrabenta

Passi di danza, musica coinvolgente e un linguaggio fresco, questi gli ingredienti del video realizzato in Mozambico per sensibilizzare le persone su cosa fare per non diffondere il contagio del Coronavirus.

WeWorld, organizzazione attiva da 50 anni per difendere i diritti di donne e bambini in 29 Paesi, inclusa l’Italia, ha realizzato un video pensato soprattutto per la condivisione da telefono, via chat e social. Si uniscono la metodologia di arte sociale, la musica, danza e le arti visuali e sceniche per rinforzare i messaggi di prevenzione del COVID-19.

Autori del video le comunità e lo staff di WeWorld in Mozambico guidati da Martino Chiappa, volontario italo-brasiliano di 32 anni del programma internazionale EU Aid Volunteers. Arrivato in Mozambico lo scorso novembre da Milano, Martino, come tanti nostri volontarie e volontari, allo scoppio dell’emergenza ha scelto di rimanere con WeWorld e concentrare le proprie competenze e passioni per sconfiggere una malattia che in Mozambico rischia di fare molti danni, in un paese già gravemente provato dal ciclone Idai.