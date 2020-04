Operativo il nuovo reparto Covid di Macerata

È di pochi giorni fa la notizia della donazione delle postazioni da parte della Andrea Bocelli Foundation con il rinnovo dell’impegno a continuare a supportare il territorio marchigiano, e in particolare le aree del sisma 2016 dove la fondazione è attiva da tempo con interventi di ricostruzione. «Una collaborazione proficua tra istituzioni e Fondazione privata che ha permesso di realizzare grandi cose a favore delle nostre comunità, allora le scuole e oggi gli ospedali: l’ospedale di Camerino con i 4 ventilatori polmonari e i dpi e il reparto di Macerata », dice il governatore Luca Ceriscioli. «È un grande contributo per il quale ringraziamo il fondatore Andrea Bocelli per la sua carica, il suo spirito, la sua presenza, sono motivo per noi di grande valore che hanno saputo dare in questi anni forza alle nostre realtà».

«Quando sono arrivato nelle Marche, nel 2017, la prima parola che mi ha accolto e che ancora riecheggia nel mio cuore e in quello di tutti in Abf è stata Grazie. Un grazie sentito, che veniva dalle tante persone che con Abf avevamo scelto di supportare», dice il Maestro Bocelli. «Una gratitudine e una fiducia nata dall’azione, che viviamo con grande responsabilità perché è testimonianza di stima, quella stima che auspichiamo di continuare a meritare dando il nostro contributo ad una terra, le Marche, a cui siamo legati ma anche al nostro intero Paese».

Da parte sua la vicepresidente di Abf, Veronica Berti, ha aggiunto: «La Fondazione non si è fermata un secondo. Ci tengo a sottolineare che il team lavora ininterrottamente, ognuno dalle proprie case, ma sempre in collegamento diretto con istituzioni e comunità per quel concetto di prossimità che vorremmo poter testimoniare con il nostro contributo. Giorno dopo giorno sono certa raggiungeremo nuovi obiettivi e saremo qui, fianco a fianco, per riuscire a superare questo momento così duro per il nostro Paese».

Abf continua a lavorare per raccogliere fondi sulla piattaforma “gofundme.com – Abf per emergenza covid-19” per aiutare e supportare l’attività di ulteriori reparti e ospedali.

È possibile inviare il proprio contributo anche in ulteriori modalità scrivendo a development@andreabocellifoundation.org