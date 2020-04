Unicredit e quello spot furbetto sul mutuo prima casa

Siamo ormai quasi a metà aprile. Gli italiani titolari di un mutuo sulla prima casa stanno vedendo sempre più vicini i pagamenti della rata mensile. Eppure il 17 marzo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Cura Italia il Governo aveva stabilito la possibilità di sospendere i mutui prima casa pagando, alla fine del periodo di interruzione, solo 50% degli interessi maturati.

E allora perché non è così? La mancata applicazione di questo diritto da parte dei cittadini non è chiaro a cosa sia imputabile. La parola che si dovrebbe usare è sempre la stessa: burocrazia. Ma non si sa quale burocrazia in particolare. L'unica certezza è che la responsabilità è degli istituti di credito. Ad oggi infatti le banche non hanno ancora comunicato alle proprie agenzie come gestire e processare le richieste. Oggi dunque i correntisti possono inviare il modulo con la richiesta ma dovranno poi attendere un tempo imprecisato perché la domanda venga presa in esame e processata. E intanto le rate continuano ad arrivare. Il che significa che nel caso non si possa pagare si diventerebbe morosi rendendo il diritto alla sospensione con la garanzia dello Stato non più esigibile.

Ma c'è chi fa di più. In questi giorni Unicredit sta diramando in televisione uno spot in cui invita i propri clienti a chiamare il numero verde 800.32.32.85 per sospendere il proprio mutuo.