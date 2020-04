Usa, il Coronavirus fa strage di afroamericani: la colpa è di un sistema basato sulle disuguaglianze

Negli Stati Uniti le persone contagiate dal Coronavirus sono arrivate a quasi mezzo milione, si contano 15mila vittime. Un’analisi del Washington Post, realizzata con i dati provenienti dai vari Paesi, sottolinea come la pandemia stia uccidendo molte più persone nella popolazione afroamericana. A Chicago gli afroamericani costituiscono il 30% della popolazione; ma rappresentano il 72% dei morti per coronavirus. Nel Michigan, a Detroit, il 14%, ma il 40% tra i deceduti. In Louisiana, sono il 32%, ma il 70% nella conta delle vittime. Nella capitale Washington le percentuali arrivano al 46% sugli abitanti e 59% sul totale di chi non ce l’ha fatta.

«Nessuno di questi dati sorprende», dice Fabrizio Tonello, professore di Scienza Politica presso l’Università degli Studi di Padova. «Il sistema sanitario degli Stati Uniti è privato. Ed è la disuguaglianza il frutto di queste morti. In particolare negli Stati del Sud come la Louisiana dove non sono stati ancora presi provvedimenti per contrastare il diffondersi dell'epidemia. Non è un caso che siano Stati governati dai repubblicani dove c’è una miscela ancora più esplosiva di privatizzazione del sistema sanitario».

A subire i danni più grandi quindi è sempre la fascia di popolazione che vive già in una condizione di fragilità. «Parliamo di povertà e esclusione», continua Tonello. «Le persone vivono in appartamenti piccoli e inadeguati. E questo agevola la diffusione rapidissima dell’epidemia, è il caso dei “ghetti” a Chicago».

Le misure di lookdown in ogni caso sono arrivate tardi. «In America hanno chiuso le stalle dopo che i buoi sono scappati», continua Tonello. «Gli Stati Uniti infatti avevano fino a metà marzo pochi casi. La crescita rapidissima delle ultime settimane ha trasformato il Paese nel primo focolaio al mondo. Nei prossimi mesi sarà difficile attuare riforme sanitarie, tutti gli Stati avranno gravi deficit in bilancio. Ma la povertà intrinseca del sistema politico americano permette anche stermini di massa – così com’è avvenuto per i nativi americani – oggi può avvenire silenziosamente nei confronti dei poveri. Solo che in America metà delle famiglie non può far fronte ad un’emergenza economica. Metà delle famiglie non ha più di 400 dollari sul proprio conto in banca».