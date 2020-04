Come è cambiato il rapporto con i detenuti a causa del virus

Come è cambiato il rapporto con i detenuti? Lo abbiamo chiesto a Patrizia Colombo, referente Centro Stampa Progetto Homo Faber nel Carcere di Como, che da quindici anni lavora con i detenuti. Oggi i “suoi ragazzi” come li chiama affettuosamente sono 25 e nel percorso professionale per diventare grafici tre volte a settimana si dipana un’esperienza formativa e di spiritualità alla ricerca del senso della vita. Un’esperienza che si è mantenuta anche in questo tempo di quarantena e di distanza.