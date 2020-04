Coronavirus ed e-learning: tutti gli strumenti per fare scuola mentre si sta a casa

Da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus e le scuole di ogni ordine e grado hanno chiuso a fine febbraio fino al 3 aprile, il ministero dell’Istruzione ha annunciato il varo di una task force dedicata per consentire a tutti i docenti di fare didattica a distanza, e di una piattaforma per permettere agli studenti di poter continuare a studiare in questo periodo di chiusura degli istituti. «Il ruolo del Ministero dell’Istruzione è quello di rendere disponibili una serie di strumenti che le scuole possono scegliere quali piattaforme per l’insegnamento a distanza, webinar di formazione e contenuti digitali», ha dichiarato la ministra Lucia Azzolina. «La posta in gioco nelle prossime settimane non è solo la continuità dell’attività didattica, ma la preservazione delle relazioni umane, anche a distanza».

Nel decreto “Cura Italia”, intanto il ministero dell’Istruzione si impegna ad aiutare le istituzioni scolastiche a dotarsi delle necessarie piattaforme informatiche, da reperire sul mercato in breve tempo. Nell’ambito del Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale, sono destinati: 10 milioni di euro per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione; 70 milioni di euro per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e per l’accesso alla rete; 5 milioni di euro per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

Purtroppo, ad oggi, il tema della didattica digitale è sviluppato in maniera molto disomogenea sul territorio nazionale e, a fronte di alcuni istituti virtuosi (il Tosi di Busto Arsizio, per esempio, ma anche il Prealpi di Saronno e l’Ungaretti di Melzo) la maggior parte delle scuole italiane non è attrezzata per far fronte in tempi brevi all’emergenza. Negli anni, infatti, molto è stato lasciato al fai-da-te di insegnanti “smanettoni” e all’iniziativa di presidi particolarmente lungimiranti, e anche lì dove sono arrivate attrezzature all’avanguardia (come le lavagne interattive multimediali e le stampanti 3D, per esempio) spesso queste sono finite in un angolo a prendere polvere - complice anche l’obsolescenza tecnologica, che mal si sposa con i tempi lunghi dell’impianto scolastico. È soprattutto per questi motivi, secondo gli esperti del settore, che è difficile che ci si riesca a improvvisare, per di più in ambito emergenziale, sull’implementazione di soluzioni digitali efficaci. Occorrerebbe in particolare una formazione specifica per gli insegnanti, così come un impianto burocratico tale che consenta di adempiere a tutti i requisiti legati alla privacy - considerando che per la stragrande maggioranza del percorso scolastico si ha a che fare con minori. Secondo Alessandro Fusacchia, deputato del gruppo misto e membro della commissione parlamentare sull’Istruzione, potrebbe essere difficile che una piattaforma sia sviluppata in tempi così brevi. Ma certo è che il rinnovato interesse per la didattica digitale rappresenta «un buon segnale e una cosa opportuna», a patto che rispettino alcune condizioni: «che sia strutturata e non una semplice “scuola aumentata”, per consentire di affiancare i metodi tradizionali, più che sostituirli; che sia inclusiva, per assicurare sia di mantenere il livello di apprendimento che di non intaccare la socialità; e che sia complementare nel tempo al ritorno in classe, non solo ad affrontare l’emergenza».