Dalle zone di guerra a Bergamo. L'impegno di Emergency contro il virus

Come avete reagito all’emergenza Covid19?

Naturalmente ci siamo riorganizzati, sia come struttura che come attività, sia in Italia che all'estero. In Italia in particolare abbiamo attivato subito lo smartworking per la sede, abbiamo razionalizzato la presenza del personale in ufficio e riorganizzato i flussi delle persone con la predisposizione di stazioni di lavaggio mani con candeggina, monitoraggio della temperatura e registro degli accessi. Oggi la sede di Milano è diventata il coordinamento operativo di tutte le attività di risposta Covid nel mondo e il centralino è diventato di supporto a questa attività.

Quali sono queste attività?

Partecipiamo al progetto del Comune “Milano Aiuta” che ci vede impegnati nell'attività di consegna a domicilio di beni di prima necessità. Sempre con Il Comune di Milano ci siamo attivati per la formazione, supervisione e sorveglianza sanitaria nei centri di accoglienza per senza fissa dimora, minori stranieri non accompagnati e migranti. Un lavoro molto importante perché è fondamentale prendersi cura di tutti altrimenti non riusciremo a superare l'emergenza.