Conta il malato, non la struttura: ospedali e territorio imparino a collaborare

Luca Degani da presidente della sezione lombarda di Uneba (l’organizzazione di categoria del settore sociosanitario, assistenziale ed educativo che associa oltre 900 quasi tutti non profit di radici cristiane) aveva espresso - al pari di altre realtà - fin da subito alcuni dubbi sulla ormai celebre delibera della giunta Lombarda – la numero XI/2906, 8 marzo 2020 – . Questa, per ricordare, chiedeva alle Ats, le aziende territoriali della sanità, di individuare nelle case di riposo dedicate agli anziani strutture autonome per assistere pazienti Covid 19 a bassa intensità. Da tale momento si è alzato un polverone che sta tuttora investendo tutto il mondo delle residenze per anziani con particolare attenzione sul Pio Albergo Trivulzio. «Il tema oggi però», spiega a Vita, non è quello di individuare il capro espiatorio, ma di capire dove il sistema ha probabilmente avuto i maggiori limiti e come fare meglio». Ovvero usciamo dalla logica del giudizio anticipato, ospedale contro territorio, politica contro tecnici e proviamo, invece, a costruire un sistema più saldo a partire da un punto: «Va spostata l’attenzione dalla struttura alla persona».

Iniziamo dall’analisi di cosa non ha funzionato, partendo dalla delibera in cui si parlava di pazienti covid a bassa intensità?

Dopo un piccolo sbandamento iniziale hanno chiarito: i covid positivi dovevano andare in un reparto autonomo, mentre i posti letto liberi sarebbero stati eventualmente destinati ai covid negativi. Ma questo è il meno, il tema vero è che quella impostazione di azioni ordinamentali evoca una forma mentis che pensa che l’ospedale sia il centro e che tutte le altre strutture territoriali gli siano ancellari. E questo vale anche per le Rsa, che diventano luoghi di supporto all’ospedale dove si cura il Covid.

Cosa non funziona in questo ragionamento?

Se in una Rsa arriva un Covid, la cosa che mi devo chiedere è che effetto ha sulla struttura. Fin da subito sia l’istituto superiore della sanità che l’Oms hanno specificato che il rischio di letalità sale al crescere dell’età e del numero delle patologie croniche delle quali la persona infetta sia portatrice. Se sai che nelle Rsa sono ricoverati esattamente questi soggetti, non chiedere a queste di mettersi al servizio degli ospedali, semmai fai esattamente il contrario.

Ovvero?

In altri termini in un momento emergenziale comprendo non aver ritenuto di poter utilizzare facilmente gli ospedali per prendersi carico della popolazione anziana presente in rsa che non ha potuto quindi accedere ai servizi per ottenere immediati tamponi e ricoveri ospedalieri laddove manifestasse problemi di salute covid correlati. Questo perché per la prima volta ci siamo trovati in una situazione di forte stress del sistema ospedaliero in particolare delle terapie intensive. Si è determinata una situazione che ha costretto i sanitari a decidere di dare la precedenza, per quanto concerne l’accesso alla terapia intensiva, alla fascia di popolazione più giovane e con maggior possibilità di sopravvivenza. Su tali scelte personalmente ritengo che si possa non concordare ma ne comprendo la logica sottesa. Quando però si decide di utilizzare le rsa per deflazionare il sistema ospedaliero da un eccesso di ricoveri ritengo che si debba contemporaneamente pensare a potenziare l’offerta di prestazioni sanitarie per acuti delle rsa stesse. Quindi insieme ai malati, sottolineo necessariamente covid negativi previamente tamponati e verificati, si dovrebbero mandare specialisti infettivologi e specialisti polmonari in Rsa. Tanto più si dovrebbero prima effettuare i tamponi a tutti gli ospiti e lavoratori delle rsa per verificare lo stato di sicurezza di queste realtà, anche a tutela dei soggetti potenzialmente immunodepressi dei quali si chiede il trasferimento. Oltre che per la tutela dei lavoratori e per l’effettiva possibilità di una presa in carico degli ospiti con le opportune azioni di ridefinizione dei posti nei reparti per minimizzare il rischio infettivo. In altre parole “ospedalizzare” l’Rsa per il tempo necessario, fornendo un supporto adeguato alla eccezionalità dell’evento.