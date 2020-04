Dialogo con Massimo Iiritano. La catastrofe e la speranza

Eppure c’è una disciplina – la filosofia della storia – che più di tutte dovrebbe avere qualcosa da dire. È vero che probabilmente abbiamo tutti da tempo interiorizzato quel titolo efficace circa la “fine della storia” e non ci appartiene da tempo la visione della storia come qualcosa che ha una direzione positiva e un senso… però. Però una filosofia della storia non è necessariamente una visione positivistica di un tempo che corre evolutivamente verso il suo telos, né una teodicea. Ci sono anche visioni che sono capaci di porsi il problema dello scandalo del male e dell’assurdo senza per questo cedere al nichilismo, al relativismo e al naufragio nell’indifferenza del nulla e del senso. Ci sarà pure una parola da dire anche in questo frangente. C’è? E se no, perché no?

Qui il livello della riflessione si fa più profondamente filosofico, e teologico. C’è una parola chiave intanto, nel tuo discorso, che in questi giorni sembra tornata di attualità. Ed è proprio la “teodicea”. Una teodicea paradossalmente non più teologica ma laica, frutto di una compiuta secolarizzazione dei nostri orizzonti di pensiero e di speranza. Mi hanno colpito molto i messaggi e i video di tanti profeti del nostro tempo - quelli che magari fanno pagare fior di quattrini per le loro affollate conferenze per intenderci - che circolano in questi giorni sui social. Messaggi nei quali, a volte anche in forma poetica, si sfiora in alcuni tratti una sorta di “elegia” al virus, che nasce provvidenziale nelle pieghe dei nostri eccessi e dei nostri errori per portarci a cambiare rotta; o anche addirittura come autodifesa di Madre Natura contro la malvagità di noi umani. Quanto mi è stato vicino in questi momenti, il caro Leopardi! Quanto sarebbe importante tornare a lezione da lui! Dove, quando e come la tanto lodata Natura è stata nostra madre benigna? Siamo sicuri che tutto il male che indubbiamente l’uomo ha provocato e provoca all’ecosistema non abbia alla sua radice proprio un primordiale istinto di difesa nei confronti di una Natura spesso piuttosto ostile e matrigna? Che ne sarebbe stato della nostra gloriosa specie umana nella sua versione moderna, ecologista e orientaleggiante, senza le dosi massicce di pennicilina antibiotici antitumorali, le mille difese contro le avversità atmosferiche e le catastrofi naturali? Ecco ancora il terremoto di Lisbona…