Fase 2, nella task force finalmente c'è anche la disabilità

C’è anche Giampiero Griffo, Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nella task force per la "fase 2" dell'emergenza legata al coronavirus, annunciata ieri. Il Comitato – che opererà in coordinamento con il Comitato tecnico scientifico - avrà il compito di elaborare e proporre misure necessarie a fronteggiare l'emergenza e per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza. A presiedere il Comitato sarà il Vittorio Colao. Qui tutti i nomi.

Sono componenti di diritto del Comitato il Commissario straordinario del Governo per l’attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. dr. Domenico ARCURI e il Capo del dipartimento della Protezione civile, dr. Angelo BORRELLI.